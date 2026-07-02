De qué lugar de Argentina es Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo: dónde nació y su historia

El destino cruzó a Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en 2016, cuando ella trabajaba como vendedora en una tienda de Gucci en Madrid.

La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez despertó el interés de millones de personas desde que comenzaron su relación. Sin embargo, pocos conocen los orígenes de la modelo, que nació en Argentina antes de construir una exitosa carrera en España y convertirse en una de las figuras más reconocidas del mundo.

Dónde nació Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo

Aunque gran parte de su vida transcurrió en España, Georgina Rodríguez nació en Argentina. Según publicó el diario español El País, la modelo llegó al mundo en la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Su infancia cambió cuando tenía 12 años, momento en el que se mudó junto a su familia a la ciudad de Jaca, en la provincia española de Huesca. Allí transcurrieron sus años de adolescencia y comenzó a definir el camino que más tarde la llevaría al universo de la moda.

La historia familiar también mantiene un fuerte vínculo con el deporte. Su padre, Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, integró las divisiones inferiores de Racing Club de Avellaneda antes de trasladarse a España en 1984. Más tarde se desempeñó como entrenador del club Jacetano, que competía en la Primera División Regional.

Fue precisamente en España donde Georgina desarrolló gran parte de su formación personal y profesional antes de instalarse definitivamente en Madrid.

Cómo comenzó la historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016 de una manera inesperada. En aquel entonces, la joven trabajaba como vendedora en una tienda de Gucci ubicada en Madrid, establecimiento que frecuentaba el futbolista portugués.

Años después, la propia modelo recordó ese momento en la serie documental Soy Georgina, donde describió aquel primer encuentro como un "amor a primera vista".

Luego de coincidir nuevamente en un evento organizado por la reconocida firma italiana, ambos comenzaron a compartir más tiempo juntos y el vínculo fue creciendo hasta convertirse en una relación estable.

La pareja realizó su primera aparición pública oficial en 2017 durante la ceremonia de los Best FIFA Football Awards celebrada en Zúrich. Desde ese momento pasaron a integrar el grupo de las parejas más populares del deporte y el entretenimiento internacional.

Tras ocho años de relación, anunciaron su compromiso en agosto de 2025, un paso que consolidó aún más una historia seguida por millones de fanáticos en todo el mundo.

La carrera de Georgina Rodríguez antes de la fama

Aunque desarrolló gran parte de su vida en España, Georgina Rodríguez nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Mucho antes de convertirse en una figura internacional, Georgina Rodríguez dedicó varios años al estudio de la danza clásica. Esa formación artística influyó en su disciplina, su elegancia y la presencia escénica que más tarde trasladó a sus trabajos como modelo.

Posteriormente se mudó a Madrid, donde consiguió empleo como vendedora en una exclusiva casa de moda. Ese trabajo marcaría un antes y un después en su vida, ya que allí conocería a Cristiano Ronaldo.

Si bien su notoriedad creció tras iniciar la relación con el futbolista, con el paso de los años también logró construir una carrera propia en el mundo de la moda, las campañas publicitarias y los medios de comunicación.

De Argentina al reconocimiento internacional

La historia de Georgina Rodríguez combina raíces argentinas, una infancia en España y una proyección internacional que la convirtió en una de las personalidades más influyentes del espectáculo y las redes sociales.

Su relación con Cristiano Ronaldo amplificó su exposición mediática, pero su crecimiento profesional también estuvo respaldado por una trayectoria construida con experiencias previas en el modelaje, la danza y el mundo de la moda.

Con millones de seguidores en plataformas digitales y una exitosa serie documental, la modelo continúa despertando interés por su historia personal, que comenzó en Avellaneda y terminó proyectándose a nivel mundial junto a uno de los futbolistas más importantes de la historia.