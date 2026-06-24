Dónde juega Cristiano Ronaldo en 2026: cuál es el futuro del crack de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo es una de las figuras más influyentes del fútbol mundial. Si bien ya superó los 40 años, el delantero portugués mantiene una vigencia sorprendente y compite al máximo nivel con la camiseta de Portugal y en el fútbol árabe.

Algunas semanas previas al Mundial de Norteamérica 2026, el nombre de CR7 volvió a ocupar el centro de la escena no sólo por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por una serie de declaraciones que reavivaron la histórica comparación con Lionel Messi y pusieron el foco sobre el gran objetivo que todavía le falta conquistar: la Copa del Mundo.

Dónde juega Cristiano Ronaldo en 2026

En 2026, Cristiano Ronaldo juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, club al que llegó a fines de 2022 y con el que logró conquistar por primera vez la liga local. El portugués atraviesa una etapa distinta de su carrera, lejos de las principales competencias europeas, aunque manteniendo números que continúan sorprendiendo.

Antes de la Copa del Mundo, CR7 llegó con estadísticas destacadas: marcó 30 goles en 37 partidos con el conjunto saudí y siguió ampliando una marca que parece inalcanzable para la mayoría de los futbolistas. Con 967 tantos oficiales, se consolidó como el máximo goleador de la historia del fútbol profesional.

Cristiano Ronaldo.

Las críticas sobre el nivel competitivo de Arabia Saudita no tardaron en aparecer durante los últimos años. Sin embargo, Ronaldo defendió el torneo en reiteradas oportunidades. En una entrevista con Piers Morgan, aseguró: “Los que critican la liga saudí nunca estuvieron aquí. No saben lo que es correr con 40 grados. La liga saudí es mejor que la liga portuguesa, que la francesa —que es solo PSG—. Para mí, es más fácil marcar goles en España que en la liga saudí”.

El Mundial 2026, la última gran oportunidad de Cristiano Ronaldo

Si bien el portugués intentó bajarle el tono a la obsesión por la Copa del Mundo, sus declaraciones dejaron mucho para analizar. En noviembre de 2025 sorprendió durante una entrevista con Piers Morgan al afirmar: “No es mi sueño ganar la Copa del Mundo. Ganar el Mundial no cambiaría mi nombre en el mundo del fútbol. No estoy de acuerdo con la gente que dice ‘Cristiano va a ser el más grande si gana la Copa del Mundo’. ¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Lionel Messi? ¿Dos? Es normal. Es un país que gana grandes competiciones. Si Brasil gana el Mundial, ¿sería una sorpresa? No. Si Portugal gana el Mundial, ¿sería una sorpresa? Sí”.

La declaración generó repercusión inmediata porque contradice la imagen de un deportista caracterizado por una competitividad extrema. Sin embargo, también reflejó una realidad: ganar un Mundial depende de muchos factores que exceden el rendimiento individual.

Aun así, el propio Ronaldo reconoció en una entrevista con CNN que piensa retirarse en uno o dos años y que este será “definitivamente” su último Mundial. Por eso, este Mundial 2026 es la última gran oportunidad para completar un palmarés que ya parece irrepetible.

Los récords que sostienen la leyenda de CR7

Hablar de Cristiano Ronaldo implica repasar una colección de estadísticas extraordinarias. Ganó cinco Balones de Oro, levantó 37 títulos oficiales y conquistó todo tipo de competencias: Champions League, ligas nacionales, Eurocopa, UEFA Nations League y Mundiales de Clubes.

Su longevidad también desafía la lógica del deporte de alto rendimiento. El ex preparador físico del Real Madrid Giovanni Mauri afirmó años atrás: “De los siete Balones de Oro que he entrenado, Cristiano es el más potente. Es un jugador fuera de lo normal. Puede jugar hasta los 40 años”.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La predicción quedó incluso corta. A los 41 años sigue siendo titular en Portugal y mantiene una rutina física obsesiva basada en alimentación controlada, descanso estricto y métodos avanzados de recuperación.

Además, es el único futbolista que convirtió goles en cinco Copas del Mundo consecutivas. En el plano internacional suma 143 tantos con la selección portuguesa, una cifra récord que lo ubica como el máximo goleador histórico a nivel selecciones.

Portugal, además, llega al Mundial como uno de los candidatos. Campeón de la UEFA Nations League 2025 y con una generación repleta de talento, comparte el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El escenario incluso abre la puerta a una posibilidad cinematográfica: un eventual cruce contra Argentina en instancias decisivas. Sería, probablemente, el último capítulo de una rivalidad que marcó una era y que convirtió a Cristiano y Messi en las dos figuras más trascendentes del fútbol moderno.