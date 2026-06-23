Cuántos Mundiales jugó Cristiano Ronaldo: una por una, todas las Copa del Mundo en la Selección de Portugal

Cristiano Ronado en el Mundial 2010.

Cristiano Ronaldo construyó a lo largo de su carrera una trayectoria repleta de récords, títulos y marcas históricas. Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el capitán de la Selección de Portugal también dejó una huella imborrable en la Copa del Mundo, el torneo más importante del fútbol internacional. Y que coincidió con una buena etapa histórica de su país en los mundiales, ya que hasta antes de 2006 solo había clasificado tres veces a la competencia.

A lo largo de esos mundiales, el delantero fue la principal figura de Portugal durante casi dos décadas y lideró a varias generaciones de futbolistas lusos en la máxima competencia de la FIFA después del retiro de Figo. Aunque con resultados diferentes, en algunos casos con altos rendimientos de la selección, pero en otros siendo parte de grandes decepciones de un equipo luso que no siempre contó con los mejores exponentes para pelear de forma seria una copa.

Cuántos Mundiales disputó Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jugó 6 mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), récord que alcanzó en esta edición junto a Lionel Messi y Guillermo "Memo" Ochoa.

Cómo le fue a Cristiano Ronaldo en cada Mundial

La primera experiencia mundialista de Cristiano Ronaldo llegó en Alemania 2006, cuando apenas tenía 21 años. Portugal alcanzó las semifinales y terminó en el cuarto puesto, su mejor actuación con CR7 en el torneo, en un conjunto en el que compartía el sector ofensivo con Luis Figo y Deco, dos futbolista excepcionales. El atacante jugó seis encuentros y convirtió un gol, de penal, frente a Irán en la fase de grupos.

Cristiano Ronaldo con Figo, estrella de aquella selección en 2006.

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, llegó como una de las grandes estrellas del planeta tras ganar el Balón de Oro y la Champions League. Sin embargo, Portugal quedó eliminada en los octavos de final ante España. Ronaldo disputó cuatro partidos y anotó un tanto en la goleada sobre Corea del Norte.

El Mundial de Brasil 2014 fue uno de los más complicados para el portugués. Arrastró problemas físicos durante gran parte del torneo y Portugal no logró superar la fase de grupos. Cristiano jugó tres encuentros y marcó un gol, aunque no pudo evitar la temprana despedida de su selección. En el medio se daría la consagración del equipo luso en la Eurocopa 2016 frente a Francia, lo que marcaría el comienzo de una generación de grandes futbolistas en el país.

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2014.

En Rusia 2018 protagonizó su mejor actuación individual en una Copa del Mundo. Transformado en un goleador letal, firmó cuatro tantos en apenas cuatro partidos. Su momento más recordado fue el triplete frente a España en el empate 3-3 del debut. Portugal avanzó a octavos de final, donde cayó frente a Uruguay, con una actuación demoledora de Edinson Cavani, autor de un doblete tras grandes combinaciones con Luis Suárez.

Cristiano Ronaldo marcado por Diego Godín.

Finalmente, en Qatar 2022 disputó su quinto Mundial y volvió a hacer historia. Marcó ante Ghana y se convirtió en el primer futbolista masculino en anotar en cinco ediciones distintas de la Copa del Mundo. Portugal alcanzó los cuartos de final, pero fue eliminada por Marruecos. Cristiano cerró el torneo con cinco partidos y un gol.