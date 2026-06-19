En la tarde del jueves, la primera fecha de la instancia de grupos del Mundial expuso que Portugal no pudo pasar del empate frente al Congo. Esto generó una lluvia de críticas al conjunto portugués, pero en especial para Cristiano Ronaldo, de quien se esperaba más de su actuación. Al punto que Thierry Henry analizó la presentación del experimentado delantero y le lanzó un mensaje que no pasó para nada desapercibido.

Si se revisan las estadísticas, es posible apreciar que no entregó asistencias, no tuvo remates contra el arco, no fue protagonista de faltas, tampoco creó situaciones de peligro, no completó gambetas y, mucho menos, expuso duelos ganados. Números muy pobres para un jugador de quien se espera algo sorprendente cada vez que tomara contacto con el balón.

Sin embargo, eso no fue todo porque Thierry Henry lanzó una dura crítica. “Cristiano necesita entender que lo importante es que el equipo marque, no él. En una jugada, como quiere marcar él, se mete en el camino de Bruno Fernandes”, señaló el exjugador del Arsenal, que se desempeña como analista deportivo para la cadena Fox de Estados Unidos.

“Está jugando como un 9, pero nunca ha sido un 9”, agregó. Una frase que generó bastante ruido, debido a que Cristiano Ronaldo es uno de los delanteros con más goles convertidos en la historia del futbol que se encuentra en actividad. Aunque el exjugador de la Selección de Francia expuso que su desempeño dentro del campo pasa por otro sector, por fuera del área rival.

Otro que también se sumó a la observación fue Zlatan Ibrahimovic, que fue contratado por la misma cadena para comentar partidos del Mundial. “Es normal que, como delantero, vayas al primer palo para así arrastrar al defensor contigo y abrir espacio para el que llega detrás. Obviamente, tomó la decisión equivocada”, señaló el sueco. Uno que supo coronarse campeón y goleador en varios de los equipos de las grandes ligas de Europa.

¿Cómo quedó el Grupo K?

Tras consumirse la primera jornada, es posible apreciar que Colombia se encuentra en el primer puesto, debido a que le ganó por 3-1 a Uzbekistán, que quedó en el último puesto. Mientras que el Congo y Portugal quedaron segundos porque disponen de una unidad. En la segunda jornada, este grupo puede que defina quiénes serán los clasificados y el que tendrá que marcharse de manera anticipada.

¿Es el último mundial de Ronaldo?

Hasta el momento, Cristiano Ronaldo no hizo de manera pública su intención de establecer un punto final a su extensa carrera como jugador profesional. No obstante, a sus 41 años, es bastante probable que la vigente edición del Mundial pueda que sea la última, debido a que en el 2030 va a alcanzar la franja de los 45. Lo cual sería bastante complicado de verlo en movimiento dentro de un campo de juego.

No obstante, Roberto Martínez, entrenador del conjunto nacional portugués, no quiso adelantarse a los hechos. “¿Podría jugar el de 2030, donde Portugal será uno de los organizadores? Va a pelear, vamos. Yo creo que nadie debería ponerlo en duda, al menos que se haga algo de eso”, señaló en la previa del certamen.