Ucrania debe actuar de forma asimétrica contra Rusia, según el ministro de Defensa en funciones

Yevhenii Jmara, jefe interino del Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania, observa durante una reunión con el presidente Volodímir Zelenski, quien lo nombró ministro de Defensa interino, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania

Ucrania no puede ​responder "golpe por golpe" en un enfrentamiento militar con Rusia, sino que debe utilizar sus recursos con prudencia y actuar de forma "asimétrica", dijo el ‌nuevo ministro de Defensa en ‌funciones de Ucrania en una entrevista publicada en la madrugada del miércoles.

Yevhenii Jmara concedió la entrevista a la bloguera estadounidense de derechas Laura Loomer en Kiev, la primera desde su nombramiento como ministro en funciones la semana pasada.

Asumió el cargo después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destituyera al popular especialista en tecnología Mijailo Fedorov, de 35 años, como ministro de Defensa, ​alegando sus enfrentamientos con ⁠el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Sirski, quien, posteriormente, fue también destituido.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Jmara, ‌antiguo jefe del servicio de seguridad SBU, dijo a Loomer ⁠que tenía una visión clara de qué tácticas ⁠podrían emplearse para que la campaña militar de Ucrania fuera más eficaz.

"Tengo una idea muy clara de lo que se está utilizando, de lo que se ⁠puede emplear contra el enemigo y de lo que puede resultar ​más eficaz de cara al futuro", dijo Jmara, según ‌se cita en una entrevista por mensaje ‌de texto que Loomer publicó en su cuenta de la red ⁠social X.

Jmara explicó que la gestión de recursos y la logística eran una parte fundamental de la planificación en el campo de batalla, sobre todo para garantizar que las unidades dispusieran del equipamiento necesario.

Cuando se le preguntó cómo ​había logrado ‌Ucrania en los últimos meses infligir daños a la industria petrolera y a otras infraestructuras de su adversario más poderoso, Jmara respondió: "No podemos responder golpe por golpe. Tenemos que actuar de forma asimétrica".

Los ataques ucranianos de medio y largo alcance, dirigidos especialmente contra instalaciones de ⁠la industria petrolera, han provocado escasez de combustible en todas las regiones rusas. Y aunque Rusia afirma con frecuencia haber tomado el control de localidades a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente, el ejército ucraniano ha frenado los avances rusos.

Loomer citó a Jmara afirmando que los ataques en profundidad de Ucrania tenían como objetivo imponer a Rusia unos costos mayores que lo que costaba ‌llevarlos a cabo.

Jmara le dijo a Loomer que esperaba que las relaciones de Ucrania con Estados Unidos se convirtieran en una asociación estratégica duradera, en la que Kiev aportara su experiencia en guerra moderna.

También señaló que era fundamental que Ucrania pudiera fabricar misiles interceptores Patriot para contrarrestar los ataques aéreos rusos.

El presidente Donald ‌Trump dijo a principios de este mes que Estados Unidos concedería a Ucrania una licencia para fabricar misiles interceptores Patriot.

Trump y Zelenski debatieron el martes la reanudación de ‌las conversaciones de paz ⁠con Rusia y los planes para que Ucrania produzca los misiles interceptores. Zelenski dijo el martes que, durante su visita ​a Washington, había compartido con Trump y con los senadores estadounidenses la necesidad de Ucrania de contar con sistemas antimisiles balísticos e interceptores.

Con información de Reuters