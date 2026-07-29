El tradicional apoyo de EEUU a Israel podría perder el favor de los demócratas

El presidente de EEUU, Donald Trump, señala con el dedo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa tras una reunión en el club Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, EEUU

Por Richard Cowan, Patricia Zengerle y Matt ​Spetalnick

WASHINGTON, 29 jul (Reuters) - Durante generaciones, el apoyo a Israel ha mantenido unido a Washington. Ahora, los ataques de Israel contra Gaza, la guerra con Irán y los estrechos vínculos del primer ministro Benjamin Netanyahu con los ‌republicanos estadounidenses están minando el respaldo demócrata, lo ‌que amenaza con convertir una de las alianzas más estrechas de Estados Unidos en una división partidista.

El apoyo a Israel entre los votantes demócratas se ha desplomado, los candidatos críticos con Israel están ganando las primarias demócratas e incluso los parlamentarios moderados se muestran cada vez más dispuestos a cuestionar décadas de apoyo estadounidense a Israel.

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El cambio es evidente en el Congreso. Este mes, casi la mitad de los demócratas de la Cámara de Representantes votó a favor de una enmienda, que finalmente no prosperó, para suspender la ayuda a Israel, una medida que en otro tiempo probablemente habría sido rechazada por ​una abrumadora mayoría de ambos partidos. ⁠Israel recibe anualmente 3.800 millones de dólares en ayuda militar de EEUU y ha recibido miles de millones más ‌en fondos de emergencia en los últimos años.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem ⁠Jeffries, y algunos de sus colaboradores se opusieron a la medida, ⁠calificándola de excesivamente amplia. Sin embargo, la expresidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y la jefa de disciplina del grupo demócrata en la Cámara, Katherine Clark, se encontraban entre quienes votaron a favor.

Los demócratas están cada vez más divididos sobre si ⁠la ayuda militar debe continuar sin cambios, limitarse a armas defensivas o suspenderse por completo.

El senador estadounidense Chris ​Coons, de Delaware, principal representante demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ‌dijo que espera que las elecciones israelíes de octubre ‌contribuyan a restablecer el apoyo de los dos principales partidos de EEUU y a abrir un nuevo capítulo más ⁠allá del liderazgo de Netanyahu.

"Los nuevos Gobiernos pueden cambiar de rumbo", declaró Coons a Reuters, y añadió: "Netanyahu ha mantenido a Israel en guerra durante años, en parte para evitar las consecuencias políticas de sus decisiones".

La opinión general hacia Israel está empeorando. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada en junio reveló que el 48% de los votantes y el 66% de los ​demócratas creen que ‌Estados Unidos apoya demasiado a Israel, lo que supone un aumento respecto al 16% y el 20% registrados cuando se planteó la pregunta por primera vez en 2017.

"Sí, hay un debate intenso, pero en amplios sectores de los partidos el apoyo a Israel sigue siendo claramente mayoritario", afirmó Danny Danon, embajador de Israel ante Naciones Unidas, en una entrevista.

Una investigación de la ONU y varios grupos de derechos humanos han acusado a ⁠Israel de cometer genocidio en la devastación de Gaza por parte de su ejército, una acusación que Israel rechaza, alegando que está luchando contra Hamás y tomando medidas para reducir los daños a la población civil.

La política israelí ha sido un factor determinante en otras contiendas electorales reñidas por el Congreso, entre ellas las de Nueva York, Florida y Colorado, y se prevé que también lo sea en Míchigan el próximo noviembre.

SE DESMORONA EL APOYO DEMÓCRATA A ISRAEL

Las tensiones con los demócratas se agravaron hace once años, cuando, en un discurso ante el Congreso a petición de la mayoría republicana, Netanyahu atacó un acuerdo elaborado por el entonces ‌presidente Barack Obama, demócrata, para controlar el programa nuclear de Irán.

El sentimiento crítico hacia Israel creció después de que este país iniciara su guerra en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron cerca de 1.200 israelíes y ciudadanos extranjeros y cientos fueron tomados como rehenes. Desde entonces, han muerto más de 73.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza.

El bombardeo israelí de Gaza ha transformado la política demócrata, alimentando una reacción negativa entre los ‌votantes más jóvenes y profundizando una brecha generacional dentro del partido.

Las protestas en los campus universitarios en 2024 redoblaron la presión sobre los demócratas para que reconsideraran su apoyo a Israel. Algunos analistas afirman que la negativa del presidente Joe Biden a hacerlo contribuyó ‌a la derrota de la ⁠candidata demócrata, Kamala Harris, frente a Trump ese mismo año.

Para agravar aún más las tensiones, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió la detención de Netanyahu por presuntos crímenes de guerra.

En este ​ciclo de elecciones primarias, algunos candidatos del "establishment" han sido derrotados por rivales más progresistas que han cuestionado el apoyo a Israel, sobre todo en distritos electorales dominados por los demócratas.

Con información de Reuters