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Conflicto en Medio Oriente

Trump recibe a Netanyahu mientras crece la tensión con Irán

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El presidente de EE.UU. se reúne con el primer ministro israelí en Washington mientras la guerra en Oriente Medio atraviesa una tensa calma. Paralelamente, Teherán establece contactos con países de la región para encontrar una salida negociada al conflicto bélico.  

La guerra en Oriente Medio atraviesa una etapa de máxima incertidumbre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este martes en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras la Casa Blanca intenta reactivar la vía diplomática con Irán tras la suspensión de los bombardeos estadounidenses. La reunión entre Trump y Netanyahu también estará atravesada por el futuro de las negociaciones regionales y por las diferencias entre ambos líderes sobre la estrategia frente al país persa. En paralelo, Teherán intensificó sus contactos con Omán y Arabia Saudita para impulsar una salida negociada al conflicto, denunció que los ataques de Estados Unidos dañaron infraestructura civil —entre ella el aeropuerto de Bushehr— y reiteró que mantendrá la pausa en su respuesta militar siempre que Washington no reanude la ofensiva. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente. Seguí el minuto a minuto de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.

Hace 1 hora

Solo uno de cada tres estadounidenses apoya guerra en Irán: sondeo Reuters/Ipsos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita Míchigan

Solo uno de cada tres estadounidenses apoya la guerra contra Irán, la cifra más baja registrada en una encuesta de Reuters/Ipsos desde los primeros días del conflicto, ‌y la mayoría de los encuestados ‌afirma que el presidente Donald Trump no ha sabido explicar sus objetivos.

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Hace 1 hora

Omán presenta a Irán un mecanismo regional para el estrecho de Ormuz, según una fuente

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam (Omán)

​Omán ha presentado a Irán una propuesta para crear un mecanismo regional conjunto destinado ‌a gestionar el ‌estrecho de Ormuz mediante el pago de tasas voluntarias, según informó el martes una fuente del golfo Pérsico a Reuters.

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Hace 1 hora

Trump recibe a Netanyahu y Zelenski mientras las guerras de Ucrania e Irán alcanzan fases críticas

FOTO DE ARCHIVO: El presidente estadounidense Trump se reúne con el primer ministro israelí Netanyahu en el club Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach

El presidente de Estados ​Unidos, Donald Trump, recibe este martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un momento en que las guerras en Irán y Ucrania se encuentran en fases críticas.

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Hace 16 horas

Trump afirmó que hay "buenas conversaciones" con Irán

El presidente estadounidense aseguró que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo con Teherán para terminar con el bloqueo en el estrecho de Ormuz y conseguir que se normalice la comercialización del petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras sube al Air Force One rumbo a Michigan, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland

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Hace 19 horas

EE.UU. e Irán intercambian mensajes, pero Teherán niega que sean negociaciones

Cesaron los ataques entre ellos, aunque los rebeldes huties en Yemen siguen bombardeando infraestructura energética en Arabia Saudita. Trump aclaró que no "participa" de los combates en Yemen.

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10:11 | 26/07/2026

Irán aseguró que el ataque ucraniano a un buque persa no quedará "sin respuesta"

Irán denunció que el ataque de Ucrania a un buque iraní en el Mar Caspio y en el que murió un marinero viola la Carta de la ONU. 

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00:05 | 26/07/2026

La guerra en Medio Oriente se expande y esta vez el shock petrolero podría ser peor

Tras el bloqueo de Ormuz, el otro estrecho de la región, Bab al Mandeb se había vuelto vital para que Arabia Saudita siga exportando petróleo, especialmente a Asia y el precio del barril no se siga disparando. Pero la guerra se instaló ahora en ese segundo estrecho y las consecuencias económicas para el mundo podrían ser peores que en marzo/abril. 

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10:47 | 25/07/2026

Escala el conflicto entre EE.UU. e Irán y Arabia Saudita y los hutíes intercambian ataques

Las tensiones entre Arabia Saudí y los hutíes se intensificaron después de que el grupo amenazara con prohibir el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.

El conflicto sigue escalando en la región y elevando los costos de la energía a nivel global.

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19:34 | 24/07/2026

Irán amenazó a la realeza británica y advirtió sobre un posible ataque

La advertencia elevó la tensión regional y activó la respuesta de Londres. El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, autorizó que bombarderos estadounidenses despeguen desde la base aérea de RAF Fairford para participar en operaciones sobre Irán.

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16:07 | 24/07/2026

Trump advirtió a China y Rusia que sería "muy perjudicial" que se involucren en la guerra

El presidente norteamericano afirmó que tanto Xi Jinping como Vladímir Putin le garantizaron que no venderán armamento a Teherán. Sin embargo, la inteligencia de EE. UU. investiga si Moscú aportó datos clave para los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el Golfo Pérsico.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China

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07:36 | 24/07/2026

La escalada entre EE.UU. e Irán agrava la tensión y sacude al mercado petrolero

Washington encadenó trece noches consecutivas de bombardeos sobre objetivos militares iraníes. Teherán reportó nuevos muertos y heridos, mientras el conflicto impacta en el mercado petroleo y se expande a otros países del Golfo.

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18:33 | 23/07/2026

Más de 3 mil colonos irrumpieron en Al Aqsa y crecen las denuncias contra Israel

El ministro ultraderechista de Israel Itamar Ben Gvir ingresó a la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, junto a cientos de israelíes, y volvió a desafiar el histórico acuerdo vigente en la ciudad. Organizaciones palestinas denunciaron un plan de Israel para avanzar sobre el control del sitio sagrado de la comunidad musulmana. 

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17:33 | 23/07/2026

Trump condicionó el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que reconozca a Israel

A un día del anuncio del pacto nuclear civil entre EE.UU. y Arabia Saudita, Donald Trump fijó una condición clave ligada a los Acuerdos de Abraham.

Mensaje de Donald Trump en Truth Social

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11:55 | 23/07/2026

El petróleo vuelve a traspasar los 100 dólares y presiona el precio del surtidor

Se trata de su precio más alto en casi dos meses, mientras la situación en Medio Oriente sigue escalando tras la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

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07:05 | 23/07/2026

La advertencia de la ONU por Medio Oriente: "La situación se está saliendo de control"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con un "ataque masivo" contra Irán. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado, un día después del ataque de los hutíes contra el estrecho de Bab el-Mandeb.  

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22:13 | 22/07/2026

Los hutíes de Yemen atacaron dos petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo

Los hutíes de Yemen aseguraron que atacaron dos petroleros sauditas en el mar Rojo con drones y misiles. La ofensiva eleva la tensión en Medio Oriente tras el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

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13:41 | 22/07/2026

EE.UU. estimó en US$ 37.500 millones el gasto por la guerra con Irán y pidió más fondos

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentó el balance ante el Senado para justificar un paquete presupuestario de 87.600 millones para el Pentágono. La oposición demócrata cuestionó el gasto luego de que Donald Trump asegurara que Teherán estaba "casi derrotado".

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