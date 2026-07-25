Trump amenaza con un ataque masiva contra Irán y Arabia Saudita y los hutíes intercambian ataques

El ejército saudí informó que atacó objetivos militares en Yemen.

Según los hutíes, Arabia Saudí atacó la isla de Kamaran y las instalaciones pertenecientes a centros de telecomunicaciones, todo ello en la provincia de Hodeidah.

La isla de Kamaran es estratégicamente importante por su proximidad al estrecho de Bab al-Mandeb, una ruta marítima clave donde fueron blanco de ataques petroleros saudíes. Por ello, cualquier escalada en la provincia de Hodeidah, donde se ubica la isla, tiene repercusiones en el tráfico marítimo.