El presidente Donald Trump afirmó que el diálogo entre Washington e Irán continúa y que un ataque "masivo" con el que amenazó podría ser innecesario, aunque advirtió que Estados Unidos permanece "listo para la acción". Mientras tanto, el conflicto sigue escalando en la región y elevando los costos de la energía a nivel global. Pues Arabia Saudí lanzó ataques contra la ciudad yemení de Hodeidah, controlada por los hutíes. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Trump amenaza con un ataque masiva contra Irán y Arabia Saudita y los hutíes intercambian ataques
Las tensiones entre Arabia Saudí y los hutíes se intensificaron después de que el grupo amenazara con prohibir el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí en el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb.
Hace 5 minutos
Los ataques saudíes contra la isla de Kamaran provocan amenazas de represalias por parte de los hutíes
El ejército saudí informó que atacó objetivos militares en Yemen.
Según los hutíes, Arabia Saudí atacó la isla de Kamaran y las instalaciones pertenecientes a centros de telecomunicaciones, todo ello en la provincia de Hodeidah.
La isla de Kamaran es estratégicamente importante por su proximidad al estrecho de Bab al-Mandeb, una ruta marítima clave donde fueron blanco de ataques petroleros saudíes. Por ello, cualquier escalada en la provincia de Hodeidah, donde se ubica la isla, tiene repercusiones en el tráfico marítimo.
Hace 28 minutos
Irán amenazó a la realeza británica y advirtió sobre un posible ataque
La advertencia elevó la tensión regional y activó la respuesta de Londres. El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, autorizó que bombarderos estadounidenses despeguen desde la base aérea de RAF Fairford para participar en operaciones sobre Irán.
En medio de la escalada en Medio Oriente, el gobierno de Irán apuntó contra la realeza británica y advirtió que "una base militar ubicada en el Reino Unido" podría convertirse en un "objetivo legítimo" si Londres "se mantiene en colaboración" con las operaciones militares de Estados Unidos contra territorio iraní.
Hace 1 hora
El petróleo cedió un 5%, pero la escalada en Irán mantiene en alerta a los mercados
Los bombardeos sobre Teherán y el bloqueo en el mar Rojo mantienen la tensión. Analistas advierten que la inflación energética condicionará las tasas de la Fed y el Banco Central Europeo.
Los precios internacionales del petróleo registraron un respiro este viernes tras la vertiginosa escalada del día anterior. El barril de petróleo Brent se moderó un 5% hasta cotizar en torno a los 95,5 dólares, un día después de haber traspasado la barrera psicológica de los 100 dólares. En la misma línea, el barril West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 4,2% para ubicarse en los 88 dólares, alejándose de los 92,5 dólares alcanzados durante la jornada previa.
Hace 1 hora
Trump recibe a Netanyahu tras la nueva escalada militar entre EE.UU. e Irán
El presidente de Estados Unidos recibirá el próximo martes al primer ministro de Israel en Washington. La reunión se producirá tras nuevos ataques en Medio Oriente y en un escenario de máxima tensión regional.
"Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, amigo de Israel”, indicaron desde la oficina de Netanyahu
El presidente estadounidense Donald Trump anunció que se reunirá este martes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Lo confirmó la propia oficina del funcionario del premier, quienes además confirmaron que asistirá al velorio del exsenador republicano Lindsey Graham, que falleció el 11 de julio. La visita del líder israelí coincide con el recrudecimiento de los fuegos cruzados en Medio Oriente, tras los últimos ataques del Ejército iraní contra las bases estadounidenses en la región, por lo que se especula con que la guerra en Irán sea el principal tema de agenda.
Hace 19 horas
Trump advirtió a China y Rusia que sería "muy perjudicial" que se involucren en la guerra
El presidente norteamericano afirmó que tanto Xi Jinping como Vladímir Putin le garantizaron que no venderán armamento a Teherán. Sin embargo, la inteligencia de EE. UU. investiga si Moscú aportó datos clave para los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el Golfo Pérsico.
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China
07:36 | 24/07/2026
La escalada entre EE.UU. e Irán agrava la tensión y sacude al mercado petrolero
Washington encadenó trece noches consecutivas de bombardeos sobre objetivos militares iraníes. Teherán reportó nuevos muertos y heridos, mientras el conflicto impacta en el mercado petroleo y se expande a otros países del Golfo.
18:33 | 23/07/2026
Más de 3 mil colonos irrumpieron en Al Aqsa y crecen las denuncias contra Israel
El ministro ultraderechista de Israel Itamar Ben Gvir ingresó a la mezquita de Al Aqsa en Jerusalén, junto a cientos de israelíes, y volvió a desafiar el histórico acuerdo vigente en la ciudad. Organizaciones palestinas denunciaron un plan de Israel para avanzar sobre el control del sitio sagrado de la comunidad musulmana.
17:33 | 23/07/2026
Trump condicionó el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que reconozca a Israel
A un día del anuncio del pacto nuclear civil entre EE.UU. y Arabia Saudita, Donald Trump fijó una condición clave ligada a los Acuerdos de Abraham.
Mensaje de Donald Trump en Truth Social
11:55 | 23/07/2026
El petróleo vuelve a traspasar los 100 dólares y presiona el precio del surtidor
Se trata de su precio más alto en casi dos meses, mientras la situación en Medio Oriente sigue escalando tras la ruptura de la tregua entre Estados Unidos e Irán.
07:05 | 23/07/2026
La advertencia de la ONU por Medio Oriente: "La situación se está saliendo de control"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con un "ataque masivo" contra Irán. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado, un día después del ataque de los hutíes contra el estrecho de Bab el-Mandeb.
22:13 | 22/07/2026
Los hutíes de Yemen atacaron dos petroleros de Arabia Saudita en el mar Rojo
Los hutíes de Yemen aseguraron que atacaron dos petroleros sauditas en el mar Rojo con drones y misiles. La ofensiva eleva la tensión en Medio Oriente tras el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita.
13:41 | 22/07/2026
EE.UU. estimó en US$ 37.500 millones el gasto por la guerra con Irán y pidió más fondos
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentó el balance ante el Senado para justificar un paquete presupuestario de 87.600 millones para el Pentágono. La oposición demócrata cuestionó el gasto luego de que Donald Trump asegurara que Teherán estaba "casi derrotado".
13:01 | 22/07/2026
El petróleo roza los US$95 por la escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán
La renovada escalada entre Washington y Teherán volvió a sacudir al mercado energético internacional. Crece la incertidumbre sobre el impacto del conflicto en la economía global. Temor por la seguridad del estrecho de Ormuz.
11:30 | 22/07/2026
Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán
El Comando Central estadounidense confirmó a través de sus redes sociales el lanzamiento de su duodécima oleada de ataques militares contra Irán.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth.
13:55 | 21/07/2026
El petróleo cotiza por encima de los US$90, tras los ataques de EE.UU a Irán
Los continuos bombardeos de EE.UU y las réplicas de Irán a sus aliados derivaron en un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas licuado mundial. Crece la presión sobre el precio de los combustibles.
13:02 | 21/07/2026
El principal problema de salud en Palestina es la ocupación israelí
Mientras el genocidio en Gaza supera los 1.000 días y el cese al fuego continúa siendo quebrantado por Israel, el Dr. Javid reflexiona sobre la persistente complicidad de los líderes mundiales, que permiten que Israel continúe su campaña genocida, y hace un llamado a un cambio drástico en las políticas.
06:43 | 21/07/2026
Irán vuelve a atacar infraestructura clave en el Golfo Pérsico y promete bloquear Ormuz
Tras diez noches consecutivas de bombardeos estadounidenses, Irán atacó una planta desalinizadora y varias centrales eléctricas en Kuwait y otros puntos clave en Baréin y Jordania. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que no se exportará "ni una gota de petróleo" por el estrecho de Ormuz si continúan los ataques de Washington.