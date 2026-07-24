Franco Colapinto tuvo un accidente en la FP2 del GP de Hungría de Fórmula 1: la charla con Briatore

Franco Colapinto sufrió un duro choque en la FP2 del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Cómo fue el accidente y la charla con Flavio Briatore.

Franco Colapinto vivió un viernes para el olvido en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino perdió el control de su Alpine durante la segunda práctica libre, provocó una bandera roja y debió abandonar la sesión antes de tiempo. Tras el impacto, llevó tranquilidad por radio y, ya en los boxes, mantuvo una charla con Flavio Briatore mientras el equipo comenzaba a evaluar los daños del monoplaza.

La jornada de Colapinto cambió por completo cuando habían transcurrido 27 minutos de la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría. El pilarense sufrió un tormpo en la curva 13 del Hungaroring y terminó impactando con la parte trasera del auto contra las defensas del circuito, lo que obligó a la dirección de carrera a detener la actividad para limpiar la pista y retirar el vehículo.

Pese a la violencia del impacto, Colapinto tranquilizó rápidamente a todo el equipo. Apenas tomó contacto por radio lanzó un escueto pero contundente mensaje: "Estoy bien". A partir de ese momento, los mecánicos comenzaron a trabajar para reformar la parte trasera del monoplaza.

La charla con Flavio Briatore tras el accidente

Una vez fuera del auto, Colapinto regresó a los boxes a bordo del vehículo de seguridad. Allí fue recibido por los integrantes de Alpine y mantuvo una conversación con Flavio Briatore, principal asesor de la escudería.

Según se desprende de la secuencia posterior al accidente, ambos analizaron las posibles causas del despiste mientras los ingenieros comenzaban a inspeccionar los daños sufridos por el monoplaza.

La situación adquiere aún más relevancia porque el argentino no había participado en la primera práctica libre. Alpine decidió cederle ese entrenamiento al estonio Paul Aron, cumpliendo con la normativa de la Fórmula 1 que obliga a las escuderías a otorgar minutos a pilotos novatos durante la temporada.

Qué ocurrió antes del choque de Colapinto

Las condiciones del Hungaroring no eran sencillas. La pista presentaba poca adherencia y el argentino había salido a realizar su primer intento con neumáticos blandos luego de que su mejor vuelta con el compuesto medio, de 1m22s105, fuera anulada por exceder los límites del circuito.

En ese contexto, Colapinto llegó a una de las curvas más complicadas del trazado. Intentó doblar hacia la derecha, pero el Alpine perdió estabilidad y terminó desacomodándose hasta impactar contra la contención. No fue el único piloto que tuvo inconvenientes en ese sector durante la jornada. Varios competidores habían sufrido pequeños sustos en la misma zona, lo que evidenció las dificultades que presentó el asfalto durante los entrenamientos.

El antecedente que preocupa en Alpine

El accidente de Colapinto recordó un episodio muy reciente dentro del equipo francés. En la segunda práctica del Gran Premio de Bélgica, Pierre Gasly también protagonizó un fuerte despiste que terminó provocando otra bandera roja.

En aquella oportunidad, el francés perdió el control del Alpine a la salida de las eses de la curva 13 cuando buscaba una vuelta rápida con neumáticos medios. Tras varios intentos por corregir el trompo, terminó atravesando la leca e impactando contra las defensas del circuito.

"De repente perdí completamente el control. Debí haber perdido la tracción trasera", explicó Gasly por radio después del accidente. El golpe provocó importantes daños en la parte trasera del monoplaza, con el alerón desprendido y la suspensión derecha destruida, obligando a Alpine a realizar una reparación de emergencia antes de la siguiente actividad.

Horarios del GP de Hungría 2026 de F1

Tras el GP de Bélgica, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Hungaroring, donde se disputará el Gran Premio de Hungría entre el 24 y 26 de julio por la decimoprimera fecha. A continuación, los días y horarios: