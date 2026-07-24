La insólita advertencia de Klopp a periodistas después de asumir como DT de Alemania: "Me iré"

Jürgen Klopp asumió en Alemania tras el Mundial 2026 y sorprendió con un contundente mensaje a periodistas y dirigentes antes de iniciar su nuevo ciclo.

Jürgen Klopp inició oficialmente este viernes una nueva etapa al frente de Alemania después del fracaso que tuvo el seleccionado en el Mundial 2026, pero la presentación no pasó inadvertida únicamente por su llegada. El exentrenador del Liverpool dejó una frase contundente dirigida a periodistas, dirigentes y críticos, en una conferencia en la que también expuso su proyecto para devolver a la Mannschaft a la élite del fútbol mundial.

En su presentación en sociedad en Frankfurt, el entrenador, de 59 años, no pudo ocultar la emoción por cumplir uno de los grandes objetivos de su carrera. "Es un enorme honor estar aquí. Todo lo que viví en estos últimos días pasa por mi cabeza como si fuera una película", expresó al recordar el camino recorrido desde sus inicios en Mainz hasta convertirse en el nuevo conductor de la selección alemana.

Sin embargo, el momento que más repercusión generó llegó cuando habló sobre la exposición pública que implica conducir a una de las selecciones más importantes del mundo.

La insólita advertencia de Klopp a periodistas y dirigentes

Lejos de esquivar el tema, Klopp sorprendió con una advertencia tan directa como inusual. Explicó que acepta las críticas deportivas, pero puso un límite muy claro respecto a su continuidad. "Si llega el día en que ya no me quieran, solo díganmelo y me iré. Sin indemnización", afirmó inicialmente.

Luego profundizó su postura con un mensaje todavía más contundente: "Si mañana dicen que soy un desastre, me voy. Claro que no alcanza con que lo diga una sola persona; si la Federación Alemana considera que no sirvo, daré un paso al costado. Y si afectan a mi familia, también me iré".

El flamante entrenador dejó en claro que no pretende blindarse frente a las opiniones. Por el contrario, invitó a que exista un análisis crítico de su trabajo siempre que esté vinculado al rendimiento del equipo. "Si algo no funciona, critíquenme. No tengo problemas en corregirlo. Lo importante siempre será el trabajo", remarcó durante la conferencia.

El desafío de reconstruir a Alemania tras el Mundial 2026

Más allá del fuerte mensaje, Klopp también realizó un diagnóstico futbolístico sobre la actualidad de Alemania. Reconoció que hoy el plantel no cuenta con individualidades del nivel de figuras como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué o Bradley Barcola, aunque se mostró convencido de que el equipo tiene argumentos para volver a competir por los títulos. "Aun así, podemos ganar", aseguró.

En ese sentido, evitó garantizar lugares a nombres importantes como Joshua Kimmich y explicó que todos deberán demostrar su mejor nivel para integrar el equipo. También adelantó que mantendrá contacto permanente con cada futbolista y que no tendrá miedo de apostar por jóvenes que hoy parecen estar lejos del seleccionado.

"Habrá jugadores que recibirán oportunidades que hoy ni imaginan, porque me gusta ser audaz", sostuvo. Además, confirmó que su proyecto no se limitará únicamente al plantel profesional. Klopp pretende involucrarse en el desarrollo integral del fútbol alemán para impulsar una reconstrucción que permita recuperar el protagonismo perdido durante la última década.

Klopp ya piensa en una nueva era para la Mannschaft

Otro de los ejes de su planificación estará puesto en el aspecto físico. El entrenador aseguró que administrará cuidadosamente las cargas de trabajo para evitar el desgaste de sus principales figuras en un calendario cada vez más exigente. "No vamos a llevar al límite a once jugadores", explicó, convencido de que el equilibrio será una de las claves para sostener el rendimiento del equipo durante todo el proceso.

Con un discurso frontal, autocrítico y cargado de convicciones, Jürgen Klopp inició oficialmente una nueva era en Alemania. Después del golpe sufrido en el Mundial 2026, la histórica selección europea apuesta por un entrenador acostumbrado a transformar proyectos. Y, antes incluso de dirigir su primer partido, ya dejó en claro que no piensa negociar ni su forma de trabajar ni los valores con los que conducirá a la Mannschaft.