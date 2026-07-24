Malvinas en el corazón: la imprenta de Boedo que estampa gratis el sentimiento nacional

Una imprenta de Boedo ofrece la impresión gratuita de la leyenda Las Malvinas son Argentinas.

En un rincón del tradicional barrio de Boedo, la memoria por las Islas Malvinas encontró un nuevo refugio. Iván, el responsable de una imprenta local, decidió poner su oficio al servicio de la causa nacional y ofrece la impresión gratuita de la leyenda Las Malvinas son Argentinas para que cualquier ciudadano pueda lucirla en sus prendas o difundirla a través de afiches.

“Hacer la impresión de la bandera es una oportunidad para llevar la bandera a todos lados”, subrayó Iván, encargado del emprendimiento en diálogo con Radio La Red. Durante la entrevista, explicó que su motivación principal es facilitar que la imagen de las islas sea omnipresente. Esta visión transforma un simple acto técnico en un gesto de militancia cultural y patriótica, y permite que el reclamo de soberanía se mantenga vivo en el día a día de la gente.

El proyecto no se limita únicamente a textiles, sino que busca una difusión multiformato para alcanzar el mayor impacto visual posible. Iván detalló que la producción incluye diversos materiales, como afines que luego van a ser distribuidos. La logística de este trabajo requiere que los interesados se acerquen con sus propios soportes, respetando ciertas especificaciones técnicas que garanticen la calidad del producto final.

El responsable del taller gráfico precisó que el diseño está estandarizado para optimizar los recursos: “El formato es 30 x 30 para remera”, indicó, señalando además que el proceso de trabajo se organiza de manera segmentada: “Lo haremos por paños y la tela debe ser lisa”.

Solidaridad y memoria en cada paño

En un contexto económico complejo, la decisión de no cobrar por el trabajo y los insumos resalta la convicción del imprentero. No obstante, Iván dejó abierta la posibilidad de que aquellos que deseen y puedan colaborar con el sostenimiento de la iniciativa lo hagan. “Es gratis en Boedo, el que puede hacer una colaboración es bienvenido”, expresó durante el diálogo radial, dejando claro que el objetivo no es el lucro, sino la expansión del mensaje soberano.

Para quienes deseen sumarse a esta campaña y estampar sus remeras o conseguir los afiches, el punto de encuentro ya está establecido en una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. “Estamos en Castro 934, en el Barrio de Boedo”, confirmó el protagonista de esta movida solidaria, invitando a los vecinos y a los defensores de la causa Malvinas a acercarse al taller para retirar su material o realizar las impresiones.