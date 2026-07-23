Fila eterna para conseguir trabajo: 5.000 personas para 400 puestos

En una nueva demostración de la falta de oportunidades laborales en el país y de la crisis económica que sufre la mayoría de la población, unas 5.000 personas realizaron este jueves desde muy temprano una larga fila en el barrio porteño de Almagro para ser elegido en uno de los 400 puestos de trabajo que ofrecen empresas de distintos rubros. "Está complicado, es una situación difícil. Esperamos tener suerte", dijo un joven. Se trata de una iniciativa del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se prevé que solo uno de cada diez aspirantes consigan empleo.

Durante toda la mañana, miles de personas hicieron una fila en las afueras de la iglesia evangelista Saddleback, en Mario Bravo 559, en Almagro, el lugar elegido por la Secretaría de Trabajo porteña para montar una nueva edición de Expo Empleo Barrial. "Hace seis meses estoy sin trabajo. Está complicado, es una situación difícil. Esperamos tener suerte", dijo a América TV un joven llamado Emanuel, licenciado en recursos humanos y administración.

Su caso se repitió con otros aspirantes que quisieron expresar su situación. "Estoy buscando y se me ha hecho cuesta alto, imagino por la demanda que hay", dijo otra mujer licenciada en marketing y publicidad digital. "Estoy buscando de lo que sea, realmente lo que sea", agregó otro joven en diálogo con Crónica Tv.

Algunas de las empresas que ofrecen los 400 puestos de trabajo son Randstad, Cebra, Hipódromo de Palermo, Grupo Gestión, entre otras. De todos estos trabajos, 200 trabajos están destinados a personas de todas las edades, pero los 200 restantes a personas de más de 45 años.

La destrucción del empleo

"Es la primera vez que hago esto. Tengo 43 años. Nunca lo pasé, pero bueno, hay que salir. Es angustiante por momentos", sostuvo Jimena, que detalló haber sido despedida hace un año de su anterior empleo en una empresa de caudales por "reducción de personal".

Un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), elaborado a partir de estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), señaló que durante abril dejaron de operar 1.814 empresas, lo que equivale a un promedio de casi 60 cierres diarios.

El estudio sostiene que, desde el comienzo de la gestión de Milei, cerraron 28.262 empresas y se perdieron 341.396 empleos registrados. El relevamiento enmarca estos datos en un contexto en el que algunos indicadores económicos muestran mejoras, aunque esa recuperación todavía no se refleja en el mercado laboral.

En abril, además, se destruyeron 1.555 puestos de trabajo formales. El informe subrayó que la cantidad de empresas que cesaron su actividad fue mayor que el número de empleos eliminados ese mes, una situación que, según los autores, evidencia el fuerte impacto de la crisis sobre las pequeñas y medianas empresas con pocos trabajadores.