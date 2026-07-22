Brutales homicidios en Corrientes: mató a su hermano de una puñalada y hallaron a un jubilado estrangulado

Dos homicidios violentos sacuden a la provincia de Corrientes. El primero de ellos fue un fratricidio: un hombre de 33 años, identificado como Jorge Antonio Piris, fue detenido en la ciudad de Paso de los Libres luego de ser acusado de asesinar a su hermano, Gabriel Orlando Piris (24), durante una disputa familiar.

El suceso se registró en una vivienda ubicada sobre el Pasaje Benítez, una zona donde, según trascendió, se reportan habitualmente conflictos vecinales. Un llamado al 911 alertó al personal policial sobre una nueva discusión en el interior del domicilio.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera encontraron al presunto agresor en la puerta de la propiedad. De acuerdo con testimonios recogidos en la escena y que detalló Mirador Provincial, Jorge Antonio Piris habría reconocido ante los agentes haber atacado a su hermano. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión de manera inmediata.

A pocos metros del ingreso a la casa, la Policía halló a Gabriel tendido en el suelo con una herida de gravedad en el pecho. Durante el procedimiento, se incautó un cuchillo tipo carnicero con mango blanco y hoja desgastada, el cual presentaba manchas de sangre y que habría sido el arma utilizada en la agresión.

Debido a la situación crítica del joven, se solicitó asistencia médica de urgencia. La víctima fue derivada de inmediato al área de terapia intensiva del hospital San José. El médico policial Carlos Vizcaíno indicó que las lesiones revestían carácter reservado. No obstante, y pese a la atención recibida en el centro de salud, la víctima falleció a poco de su ingreso.

Tras confirmarse el deceso, el fiscal de turno, Facundo Alfredo Sotelo, ordenó la detención de Jorge Antonio Piris y el secuestro preventivo del arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

Asimismo, se dispusieron las pericias correspondientes en la escena del hecho, con el objetivo de recolectar elementos probatorios que permitan la reconstrucción de lo acontecido. La Justicia también solicitó la realización de una autopsia médico-legal sobre el cuerpo de la víctima para incorporar nuevos elementos a la causa y avanzar en el total esclarecimiento del crimen.

Brutal crimen de un jubilado: dos detenidos tras encontrar a la víctima estrangulada y quemada

El segundo hecho se registró en el barrio Doctor Montaña, en la ciudad de Corrientes. Un hombre de 75 años fue encontrado sin vida en el interior de una casilla precaria ubicada en la zona sur de la capital provincial.

La víctima fue identificada como Justo Pastor Galloso, cuyo cuerpo presentaba múltiples signos de violencia. De acuerdo a lo informado por Noticias de la Calle, el violento episodio que termino en tragedia sucedió durante la noche del sábado, aunque trascendió públicamente en las últimas horas.

Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a Galloso tendido en el suelo sin signos vitales. Las primeras pericias determinaron que el hombre tenía una herida contuso-cortante en la región occipital derecha de la cabeza, varias quemaduras en distintas partes del cuerpo y un cable de una pava eléctrica alrededor del cuello, elemento que habría sido utilizado para estrangularlo.

En el marco de la investigación, personal policial analizó testimonios y registros de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. Como resultado de esas tareas, fue detenido un hombre de 40 años, quien, según las imágenes obtenidas, habría sido la última persona en ingresar a la vivienda de la víctima antes de su muerte.

Horas más tarde, los investigadores concretaron la detención de un segundo sospechoso, quien quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción de turno tras establecerse su presunta vinculación con el caso.

Durante los allanamientos realizados en los domicilios de ambos, los agentes secuestraron un arma blanca con manchas hemáticas y otros elementos que serán sometidos a peritajes.