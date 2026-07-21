Totalmente gratis desde el celular: la increíble función de Roblox que te permite crear tu propio juego con IA en segundos

Fuente: WWWhat's new.

Crear un juego en Roblox siempre requirió aprender Roblox Studio, su editor de escritorio. No era un proceso imposible, pero sí tenía una curva de aprendizaje real que dejaba afuera a la enorme mayoría de los 130 millones de usuarios activos diarios de la plataforma. Build cambia esa ecuación: con solo escribir una instrucción desde el celular, la IA genera un juego completo, editable y publicable.

Cómo funciona Build y qué genera

La función está integrada directamente en la aplicación móvil de Roblox. Cualquier usuario puede escribir una instrucción como "Vamos a crear un juego de aventuras acogedor ambientado en un bosque frondoso" y obtener de inmediato una versión inicial editable y compartible.

Según la compañía, "gracias a un amplio conjunto de modelos de IA, que incluyen modelos de Roblox tanto de código abierto como propietarios, Build gestiona la mecánica del juego, el entorno, los personajes, el estilo visual, el sonido y mucho más". No es solo un generador de escenarios: es un sistema que arma la lógica jugable completa a partir del texto.

Quién puede usarlo y desde cuándo

La fase de pruebas alfa públicas empieza el 28 de julio. Estará disponible inicialmente para usuarios de Nueva Zelanda mayores de nueve años que hayan verificado su edad. Los mayores de 16 años podrán publicar sus creaciones para una audiencia global. Existirá una versión básica gratuita y varias opciones de pago para quienes deseen acceder a funciones adicionales. La expansión global llegará en las semanas siguientes, según los planes de Roblox.

La polémica: ¿va a inundar la plataforma de juegos malos?

El anuncio no fue recibido con unanimidad. La encuesta sobre el estado de la industria de los videojuegos realizada este año durante la Game Developers Conference reveló que el 52% de los profesionales del sector considera que la IA generativa está teniendo un impacto negativo en la industria. La preocupación específica es que la facilidad de creación genere una avalancha de contenido repetitivo y de baja calidad que entierre los proyectos más trabajados.

Roblox respondió con un argumento concreto basado en su propio algoritmo. "Nuestros sistemas de descubrimiento están diseñados para destacar juegos con una retención a largo plazo, lo que excluye los juegos con inteligencia artificial deficiente. La calidad de los juegos en la página principal no cambia: si nadie lo juega, nadie lo encontrará". En otras palabras, un juego generado en segundos que no engancha a nadie quedará enterrado en los resultados, igual que cualquier otro proyecto de baja calidad.

Qué más viene después de Build

Build no es la única apuesta de IA de Roblox. Junto con la creación de juegos, la empresa está desarrollando agentes de IA que asistirán a los creadores en pruebas de juego y análisis de datos. Se espera que estas herramientas estén disponibles en los próximos meses. También están en desarrollo modelos capaces de generar escenas 3D completas y editables desde una sola instrucción de texto. El anuncio de Build coincidió además con la decisión de la empresa de discontinuar Roblox Connect, su herramienta de videollamadas con avatares que había introducido en 2023.