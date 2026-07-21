Murió Kaylee Hottle, la actriz de Godzilla, a los 19 años.

Este martes, se conoció la terrible noticia del fallecimiento de Kaylee Hottle a los 19 años. La joven actriz interpretaba a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y se proyectaba como una de las intérpretes jóvenes de mayor relevancia en el mundo cinematográfico. La noticia fue confirmada por su padre.

Joshua Hottle, confirmó que la artista fue víctima de un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos y que había sufrido un paro cardíaco durante el traslado al hospital. También contó que debió viajar desde Texas para reconocer el cuerpo. La noticia rápidamente escaló a nivel mundial y los fanáticos de Godzilla comenzaron a despedirla en las redes sociales.

Quién era Kaylee Hottle, la actriz de 19 años que falleció en Estados Unidos

Si bien su carrera estaba comenzando, Kaylee ya se había hecho un lugar en Hollywood debido a su interpretación de Jia, la adolescente que se comunica con King Kong mediante lengua de señas en Godzilla vs. Kong (2021). El personaje tuvo tal relevancia que conquistó rápidamente al público y tuvo continuidad en Godzilla x Kong: The New Empire, estrenada en 2024, donde la actriz volvió a interpretar a Jia.

La joven actriz interpretaba a Jia en las películas Godzilla vs. Kong.

Kaylee nació en Atlanta, Georgia, y su vínculo con la actuación comenzó cuando a los 9 años protagonizó una campaña para Glide, una aplicación de videomensajería muy utilizada por la comunidad sorda e hipoacúsica. Además de sus participaciones en la franquicia de Godzilla, la joven también fue parte del reboot de la serie Magnum P.I., donde interpretó a Joon en un episodio de la cuarta temporada.

Aunque su filmografía fue breve, su labor fue reconocida por contribuir a una mayor representación de la comunidad sorda en la industria audiovisual de Hollywood. Tras conocerse la triste noticia, familiares, amigos y personas cercanas la despidieron con mensajes de cariño. Por el momento, la familia Hottle no confirmó la fecha del funeral ni del homenaje que se realizará para despedirla.