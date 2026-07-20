Preocupación por la salud de Susana Giménez: "Fue operada"

Aseguran que operaron a Susana Giménez y ya fue dada de alta.

Durante el último fin de semana, Ángel de Brito sorprendió al revelar que Susana Giménez había permanecido internada durante varios días en el Hospital Italiano. A través de sus redes sociales, el periodista informó que la conductora fue sometida a una cirugía por una hernia de disco y llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

De acuerdo con la publicación, la conductora ya recibió el alta médica y continúa con la recuperación en su domicilio.

El sábado, el conductor de LAM informó a través de su cuenta de X que Susana Giménez había sido internada el miércoles pasado para someterse a una intervención quirúrgica. "Susana Giménez estuvo internada desde el miércoles en el Hospital Italiano", escribió.

Luego agregó que la conductora "fue operada de una hernia de disco" y confirmó que ese mismo día había recibido el alta. "Ya le dieron el alta hoy y está perfecta pero dolorida descansando en su casa", señaló De Brito.

Aseguran que operaron a Susana Giménez y ya fue dada de alta.

Cómo se encuentra Susana Giménez

Aunque la noticia generó preocupación entre sus seguidores, el propio periodista aclaró que la operación fue exitosa y que la conductora atraviesa el posoperatorio de manera favorable. Actualmente, Susana Giménez ya se encuentra en su casa, donde continúa con el reposo indicado por los médicos mientras avanza su recuperación. Según la información difundida durante el fin de semana, la conductora está en buen estado de salud, aunque todavía presenta las molestias habituales derivadas de la cirugía.