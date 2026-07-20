La recaudación de las provincias se desploma: 18 cobran menos impuestos que en 2023

Los ingresos tributarios de las provincias continúan mostrando signos de debilidad. Entre enero y mayo de 2026, 18 de las 24 jurisdicciones del país recaudaron menos recursos propios, descontando el efecto de la inflación, que en el mismo período de 2023, de acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El estudio reveló que la recuperación de la recaudación provincial todavía no logra compensar el deterioro registrado en los últimos años. Las mayores bajas correspondieron a Misiones (-29,8%), Formosa (-21,9%) y Chaco (-21%), que lideraron el ranking de las jurisdicciones con peor desempeño.

En contraste, sólo seis provincias consiguieron superar los niveles de recaudación registrados tres años atrás. Entre ellas, sobresalen Neuquén, Río Negro y Córdoba, impulsadas por dinámicas económicas y fiscales diferentes al resto del país.

Si se consideran las 23 provincias, excluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, la recaudación acumulada hasta mayo mostró una caída real del 4,5% respecto de 2023. Al incorporar a CABA, el retroceso se amplía al 7,8%, aunque el informe aclaró que esa comparación está influida por ingresos extraordinarios que la Ciudad obtuvo en 2023 a partir del cobro de Ingresos Brutos sobre los intereses de las Leliq.

Misiones, la más afectada

Misiones volvió a ubicarse como la provincia con el mayor deterioro de sus recursos tributarios. Además de registrar la caída más pronunciada frente a 2023, también exhibió el peor desempeño en la comparación interanual.

Entre enero y mayo de 2026 y el mismo período del año anterior, la recaudación propia de la provincia descendió 20,8% en términos reales, muy por encima de la baja promedio del consolidado provincial, que fue del 1,6%. Detrás se ubicaron La Rioja (-12,3%) y Chaco (-6,2%), mientras que un total de 14 provincias registraron caídas respecto de 2025. Mendoza fue la única jurisdicción que prácticamente no mostró variaciones.

El informe atribuyó buena parte del retroceso misionero al comportamiento del impuesto sobre los Ingresos Brutos, la principal fuente de recursos propios de las provincias y un indicador estrechamente ligado al nivel de actividad económica.

En ese tributo, Misiones acumuló una baja real del 29,7% frente a 2023 y del 20,4% respecto de 2025, el peor desempeño del país. La provincia también sufrió un fuerte descenso en la recaudación del Impuesto Inmobiliario, cuyos ingresos fueron 57,9% inferiores a los de tres años atrás. Solo Tierra del Fuego (-81,9%) y Santa Cruz (-71%) registraron caídas más profundas.

Formosa y Chaco también muestran fuertes retrocesos

Formosa se ubicó como la segunda provincia con mayor pérdida de recursos tributarios desde 2023. Su recaudación por Ingresos Brutos disminuyó 21,5% en términos reales, acompañada por bajas del 17,3% en el impuesto de Sellos y del 12,3% en el Inmobiliario.

En tanto, Chaco acumuló una reducción del 21% en su recaudación propia. Los ingresos provenientes de Ingresos Brutos retrocedieron 21,7% entre 2023 y 2026, ubicándose entre las mayores caídas del país.

Sin embargo, el comportamiento de los distintos tributos fue dispar. Mientras la recaudación vinculada a la actividad económica se contrajo con fuerza, el Impuesto Inmobiliario mostró un incremento, favorecido por modificaciones en las valuaciones fiscales y en los calendarios de pago.

Ingresos Brutos, el principal foco de la caída

El análisis del IARAF señaló que el mayor deterioro de los recursos provinciales se explica por la evolución de Ingresos Brutos, el impuesto de mayor peso dentro de las finanzas provinciales. Entre enero y mayo de este año, la recaudación consolidada por este tributo en las 23 provincias —sin incluir a la Ciudad de Buenos Aires— fue 6,7% inferior, en términos reales, a la registrada en igual período de 2023.

De las 24 jurisdicciones, 21 exhibieron caídas, mientras que únicamente Neuquén (+19,2%) y Río Negro (+15%) lograron mejoras significativas. Catamarca, por su parte, permaneció prácticamente estable.

La tendencia también se reflejó en la comparación con 2025. En ese caso, la recaudación consolidada de Ingresos Brutos retrocedió 3,4% real, con 17 provincias mostrando resultados negativos.

El informe concluye que este escenario representa uno de los principales desafíos para las administraciones provinciales, ya que, aunque la inflación impulsa un aumento nominal de la recaudación, los ingresos evolucionan por debajo del nivel general de precios, reduciendo su capacidad para financiar salarios, obras públicas y la prestación de servicios esenciales.