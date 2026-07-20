Niños haitianos permanecen encarcelados por años sin comparecer ante un juez: directiva de la ONU

FOTO DE ARCHIVO. Oficiales senegaleses de la FPU izan una bandera de las Naciones Unidas durante la ceremonia de apertura de la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia en Haití

​Niños de Haití han denunciado que permanecieron encarcelados durante años sin comparecer ante un juez, dijo el lunes ‌Vanessa Frazier, representante especial ‌del secretario general de las Naciones Unidas para los niños y los conflictos armados, en una reunión del Consejo de Seguridad.

Frazier contó que algunos niños habían declarado que estuvieron encarcelados durante ocho años sin ver a un juez, y que muchos se encontraban recluidos en celdas superpobladas ​destinadas a menores, ⁠pero en las que, en su mayoría, había detenidos ‌adultos.

"Esto es inaceptable", dijo Frazier. "La situación de ⁠los niños en Haití es una ⁠de las más alarmantes del mundo".

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Frazier pidió que los niños vinculados a bandas armadas en Haití sean tratados ante todo ⁠como víctimas, así como que se revise la ​situación para poner en libertad a los ‌niños detenidos y se adopten ‌medidas prácticas para su reintegración.

El año pasado, la ONU ⁠confirmó 2.088 violaciones graves contra menores, entre las que se incluyen asesinatos, mutilaciones, secuestros, reclutamiento por parte de bandas y violencia sexual.

Según la ONU, las muertes y ​lesiones de ‌menores se debieron principalmente a las bandas armadas y a la policía haitiana, a los cruces de fuego entre ambas y a los ataques con drones.

El representante de Estados Unidos ante la ONU, ⁠Mike Waltz, dijo que Washington trabajaría para acabar con la monetización por parte de los miembros de las bandas de plataformas de redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram, que, según él, se utilizaban para reclutar a menores en los grupos.

Waltz instó a los países a ayudar a Sri Lanka, Bangladés y ‌Costa de Marfil con puentes aéreos para acelerar el despliegue de la fuerza de seguridad respaldada por la ONU en Haití, compuesta principalmente por soldados de Chad y Sri Lanka tras la retirada de Kenia.

"Las bandas armadas de Haití ya ‌no se limitan a intentar hacerse con territorio", dijo ante el Consejo Mónica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las ‌Naciones Unidas ⁠contra la Droga y el Delito.

"Su objetivo es hacerse con el control de los sistemas ​de gobernanza y de los medios de subsistencia económicos de los que dependen las comunidades y las instituciones", agregó.

(Reportaje de Sarah Morland; edición en español de Javier López de Lérida)