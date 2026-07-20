La descomunal cifra de nuevos seguidores que sumaron los futbolistas en Instagram durante el Mundial 2026

La gran revelación fue Vozinha, arquero de Cabo Verde.

El Mundial 2026 no solo fue el evento deportivo más importante del planeta, sino también uno de los momentos más relevantes para Meta. La compañía dio a conocer cifras récord sobre el uso de sus plataformas durante el torneo y aseguró que la competencia impulsó niveles históricos de actividad en WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads.

Entre los datos más destacados aparece un nuevo récord para WhatsApp, que alcanzó los 29 millones de mensajes por segundo durante el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto. De esta manera, la aplicación superó la marca conseguida durante la final del Mundial de 2022, consolidando el crecimiento de la conversación en tiempo real durante el campeonato.

Instagram sumó millones de seguidores gracias al torneo

El impacto también se reflejó en Instagram, donde los jugadores de las selecciones finalistas incorporaron 213,6 millones de nuevos seguidores activos entre el 11 de junio y el 11 de julio. En conjunto, su audiencia pasó de 3.260 millones a 3.470 millones de seguidores, un incremento del 6,6%.

La gran revelación fue Vozinha, arquero de Cabo Verde, quien pasó de apenas 37.000 seguidores a 28,8 millones, con un crecimiento cercano al 77.000%. Este fenómeno también impulsó a toda la selección caboverdiana, que sumó 32,1 millones de nuevos seguidores durante el campeonato.

Los jugadores de las selecciones finalistas incorporaron 213,6 millones de nuevos seguidores activos.

Entre las figuras ya consolidadas, Erling Haaland lideró el crecimiento con 23 millones de nuevos seguidores, mientras que Cristiano Ronaldo agregó otros 10 millones y alcanzó los 676 millones en la plataforma. Además, según la función "Tu Algoritmo" de Instagram en Estados Unidos, los futbolistas más populares durante el torneo fueron Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

Facebook y Threads también rompieron marcas

Meta informó además que Threads generó 1.500 millones de impresiones en publicaciones relacionadas con el campeonato. El contenido futbolero llegó, en promedio, a 15 millones de personas por día, con un pico de 25 millones el 6 de julio.

Por su parte, Facebook registró 80 millones de publicaciones vinculadas al Mundial desde el comienzo del torneo, reflejando el enorme nivel de conversación que despertó la competencia en la red social.

Desde Meta destacaron que el torneo demostró cómo los grandes eventos deportivos trascienden los 90 minutos de cada partido y generan comunidades activas alrededor del contenido, los análisis, los videos, los memes y las celebraciones. Según la empresa, sus aplicaciones se convirtieron en el principal punto de encuentro digital para millones de fanáticos durante el Mundial 2026.