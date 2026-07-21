Alexis Mac Allister se sacó y contestó a la campaña anti Argentina: "Los que se burlan nos ayudan"

Sacado, Alexis Mac Allister les respondió a los anti Argentina.

Alexis Mac Allister se pronunció por primera vez después de la derrota de la Selección Argentina frente a España por 1-0, en la prórroga de la final del Mundial 2026. El mediocampista de 27 años, de Liverpool de Inglaterra, recogió el guante ante la evidente campaña contra nuestro país desde distintas partes del planeta.

A través de una publicación en el feed de su cuenta oficial de Instagram (@alemacallister), el ex Argentinos y Boca Juniors fue contundente con el mensaje para sus 9.2 millones de seguidores. Con una carta extensa y repleta de emoción, el "Colo" aprovechó también para sacudir a aquellos que aprovechan la caída nacional para burlarse de la "Albiceleste".

La carta contundente de Mac Allister ante la campaña "anti Argentina" tras el Mundial 2026: "Unámonos"

Estuvimos tan cerca… por eso duele tanto. Pero nadie nos va a quitar todo lo que vivimos durante esta Copa del Mundo. Lo que nos hicieron sentir no es normal. Tuvimos que sufrir, hubo adversidades, pero las sacamos adelante JUNTOS. No nos olvidemos nunca de esto, por favor: JUNTOS somos más fuertes que cualquiera.

Hay momentos que quedan guardados para siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así como nunca voy a olvidar aquel día de 2022 en el que, con nuestra medalla de campeones del mundo, recorrimos, lloramos y disfrutamos junto a nuestra gente las calles de Buenos Aires, esta Copa también nos dejó dos imágenes imborrables que reflejan la identificación de la gente con esta Selección y que son un mimo al alma de todos los argentinos.

La primera fue cuando, después de recibir nuestra medalla de subcampeones del mundo, los argentinos en el estadio empezaron a cantar enloquecidos. Familiares, amigos e hinchas hicieron que cualquier otro festejo pasara a un segundo plano. La segunda fue el recibimiento en Buenos Aires. Con lluvia, con frío pero con un amor por nuestro país y por esta Selección que nada podía opacar. Disculpen que se los diga así, pero están completamente locos y nos encanta!

Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue. Y en estos días mi mamá me recordó un dicho popular que dice: “Juego que tiene revancha, no hay que tenerle miedo”.

Por último, mi agradecimiento eterno a nuestros familiares, amigos, a quienes hacen el trabajo silencioso de esta Selección y a todos los que nos acompañan durante el año, en las buenas y en las malas. Son una parte enorme de lo que somos. Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino.

Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos.

¡GRACIAS ARGENTINA!

Los números de Mac Allister en la Selección Argentina