Qué pasó entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan: los motivos detrás de la separación

Alexis Mac Allister y su ex Cami Mayan.

Durante años, Alexis Mac Allister y Cami Mayan fueron una de las parejas más seguidas por los fanáticos de la Selección Argentina. Mientras él construía su carrera en Europa, ella lo acompañaba desde Inglaterra y desarrollaba su propio perfil como influencer y creadora de contenido. Sin embargo, detrás de la imagen de estabilidad que mostraban en redes sociales comenzaron a aparecer diferencias que terminaron desgastando el vínculo.

La separación ocurrió poco después de la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022, un momento que para muchos significó el inicio de una nueva etapa en la vida del mediocampista. Lo que parecía una ruptura privada escaló a un conflicto mediático y judicial.

Las diferencias personales que desencadenaron la crisis

Según contó la propia Mayan en distintas entrevistas, las dificultades en la relación comenzaron a hacerse visibles hacia finales de 2022. Una de las cuestiones centrales tenía que ver con la forma en que cada uno vivía el vínculo.

La influencer reveló en el programa Patria y Familia, de Luzu TV, que el futbolista consideraba que ella era demasiado intensa en ciertos aspectos de la relación. Esa percepción generó tensiones que, con el paso del tiempo, derivaron en un distanciamiento emocional cada vez más profundo.

Alexis Mac Allister y su ex Cami Mayan.

A ese desgaste se sumó un factor frecuente en muchas parejas vinculadas al deporte profesional: la distancia. Después de ganar la Copa del Mundo, Mac Allister regresó a Inglaterra para reincorporarse a su club, mientras Mayan permaneció en Argentina atravesando el proceso de separación y reorganizando su vida. Incluso la situación de Kim, la mascota que compartían, se transformó en uno de los aspectos más dolorosos del quiebre.

El romance con Ailén Cova y el sentimiento de traición

Uno de los capítulos que más atención mediática generó fue la aparición de Ailén Cova como nueva pareja del futbolista. La relación se hizo pública pocos meses después de la separación y despertó especulaciones sobre los tiempos en los que comenzó el vínculo.

Para Mayan, el impacto fue especialmente fuerte debido a la cercanía que Cova mantenía con el entorno de la pareja. Según explicó públicamente, sintió una profunda decepción al enterarse de que la joven había compartido espacios de intimidad en la casa que ambos ocupaban en Inglaterra poco después de la ruptura.

Mac Allister rechazó de manera categórica las versiones que sugerían una infidelidad. El campeón del mundo sostuvo que su historia con Cova comenzó una vez finalizada la relación con Mayan y remarcó que la decisión de separarse fue consensuada entre ambos.

Más allá de las explicaciones, la situación alimentó el debate en redes sociales y programas de espectáculos, donde durante meses se analizaron los detalles del conflicto.

La batalla judicial que enfrentó a Mac Allister y Mayan

La historia no terminó con la separación sentimental. Tiempo después, Mayan inició un reclamo judicial por una compensación económica estimada en 6 millones de dólares.

El planteo de la influencer se basó en que había postergado proyectos personales y laborales para acompañar la carrera profesional del futbolista durante los años que convivieron en Inglaterra. Según su postura, esa decisión tuvo un impacto directo en su desarrollo personal y económico.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

Sin embargo, la Justicia resolvió que el caso debía tramitarse bajo legislación británica. Esa definición representó un revés para Mayan, ya que el sistema jurídico del Reino Unido no contempla una figura equivalente a la compensación económica que reclama.

Además, la influencer manifestó su malestar por la recuperación de sus pertenencias, ya que aseguró que solo recibió una pequeña parte de los objetos que habían quedado en Europa después de la separación.