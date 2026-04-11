La sanción económica que la UEFA le aplicó a Alexis MaccAllister: por qué

El organismo europeo consideró que la falta del argentino fue temeroso y le aplicó una sanción económica,

Uno de los partidos de los cuartos de final de la Champions League expone que el PSG le ganó en Francia por 2-0 al Liverpool. Lo que permite señalar que el encuentro de vuelta será de gran riesgo, debido a que el club inglés pretende soñar en grande nuevamente. Aunque hay un detalle que se desprende de la derrota y es que Alexis Mac Allister fue multado por la UEFA. Al punto que deberá afrontar un llamativo pago en euros.

Si se repasa la ficha del partido, se puede apreciar que tan solo dos jugadores fueron amonestados en el desarrollo de los 90 minutos. Uno fue Joe Gómez, mientras que el otro es el jugador argentino. Lo particular de este accionar, que se diferencia de gran manera con lo que sucede en la Copa Libertadores como también en la Copa Sudamericana, es que uno de los futbolistas del Liverpool va a tener que afrontar una sanción económica de acuerdo con lo que figura en las reglas de competición.

El argentino debe cuidarse de recibir una tercera amonestación porque puede ser suspendido con una fecha.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 6 del Reglamento Disciplinario de la UEFA, se le puede aplicar una sanción a las personas físicas. Se menciona que el valor de la misma podría ir desde los 100 a los 100.000 euros. En este caso, Alexis Mac Allister tendrá que abonar 2.500 de la divisa. Por otro lado, se debe considerar que dispone de dos tarjetas amarillas y una tercera obligará a que frene su actividad. Lo que lo transformará en una importante baja para el Liverpool.

¿Son sus últimos partidos como jugador del Liverpool?

Desde hace un tiempo, los medios españoles señalan que el Real Madrid va a llevar a cabo una importante renovación de nombres dentro de su plantel y que buscará captar refuerzos de primer nivel. Uno de los apuntados es Alexis MacAllister, que podría llegar a incorporarse con Enzo Fernández. Dos fichajes que demandarán una considerable inversión de dinero porque los equipos dueños de sus fichas buscarán ingresos por encima de los 50 millones de euros.

Si se repasa la cláusula de rescisión del jugador formado en Argentinos Juniors, el club inglés pretende 70 millones de euros. Una cifra más que considerable que debe abonarse en un solo pago o que haya un acuerdo entre las partes para que el impacto de la compra sea más leve. No obstante, el conjunto rojo no tiene intención alguna de desprenderse de un jugador que consideran clave para el armado del once titular.

Algo que Alexis Mac Allister no piensa de la misma manera. “No estamos en negociaciones contractuales, pero no tengo prisa”, expresó hace poco cuando fue consultado por medios ingleses sobre su futuro. Hay que recordar que su contrato tiene fecha de vencimiento en junio del 2028. La intención de renovar nace para poder aumentar la cláusula y que el Real Madrid se vea obligado a pagar más por su pase o desista de negociar.