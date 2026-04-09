La insólita justificación de Simeone por el penal no cobrado en Atlético Madrid vs. Barcelona

Atlético de Madrid venció a Barcelona y estalló la polémica por un penal no cobrado. Giuliano Simeone dio su versión tras ver la jugada.

El triunfo del Atlético de Madrid sobre Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League dejó, además del resultado con protagonismo de jugadores de la Selección Argentina, una fuerte controversia arbitral por una mano no sancionada en el área. En ese contexto, Giuliano Simeone se convirtió en protagonista al dar una llamativa explicación sobre la acción que desató el reclamo del conjunto culé.

El encuentro terminó con victoria 2-0 para el Atlético de Madrid, pero uno de los focos principales se posó en una acción puntual dentro del área. Todo ocurrió cuando el defensor Marc Pubill tomó el balón con la mano tras recibirlo de Juan Musso. El árbitro Istvan Kovacs decidió no sancionar penal, al interpretar que el arquero argentino había iniciado la reanudación del juego.

Sin embargo, la jugada generó una inmediata reacción del Barcelona, cuyos jugadores reclamaron la infracción argumentando que la pelota ya estaba en juego cuando el defensor la agarró con la mano. El reglamento indica que el balón entra en juego una vez que es pateado y se encuentra en movimiento, lo que alimentó aún más la discusión.

La reacción de Giuliano Simeone contra los periodistas en España

Minutos después del partido, Giuliano Simeone fue consultado por la jugada, aunque en un primer momento admitió no haberla visto con claridad. Ya en zona mixta, decidió revisarla en un celular, lo que derivó en un tenso intercambio con los periodistas.

“Ahí está sacando Marc, la agarra para reanudar. No, no, la toca para sacar”, explicó el delantero en un crecu verbal con un periodista, defendiendo la interpretación del árbitro. En su análisis, el futbolista insistió en que el equipo no suele iniciar las jugadas desde el arquero: “Nosotros nunca iniciamos con Juan, siempre salimos con los defensores”. La situación escaló cuando los cronistas cuestionaron su postura, lo que provocó un cierre irónico por parte del atacante: “El árbitro no cobró nada, así que no sé por qué no lo cobró”.

El respaldo de Juan Musso y la postura del Atlético

Desde el arco, Musso también defendió la decisión arbitral y le bajó el tono a la controversia. “El árbitro lo interpretó así. No obtiene ventaja de la jugada”, explicó el arquero, quien además consideró exagerado el nivel de análisis sobre la acción.

Según su visión, la pelota no estaba en juego y la intervención del defensor no modificaba el desarrollo de la jugada. “Coincido con el árbitro”, remarcó. Por su parte, el entrenador Diego Simeone apeló al “sentido común” para justificar la determinación: “Es una interpretación lógica del juego”.

El enojo del Barcelona y la crítica al VAR

Del otro lado, la bronca fue evidente. El técnico del Barcelona, Hansi Flick, cuestionó con dureza la falta de intervención del VAR en la acción. “No entiendo por qué no intervino. Para eso está esta herramienta”, sostuvo el entrenador alemán, quien consideró que la jugada debió derivar en penal y expulsión.

Además, explicó que evitó hablar con el árbitro tras el encuentro, aunque dejó en claro que espera una explicación oficial sobre lo sucedido. El reclamo del Barcelona se centra en la interpretación reglamentaria y en la ausencia de revisión, un punto que suele generar controversias en instancias decisivas.