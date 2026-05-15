La agencia africana de salud anuncia un nuevo brote de ébola en RDC, con 65 posibles fallecidos

La principal agencia de salud pública de África informó el viernes de que se había confirmado un brote de ébola en la provincia de Ituri, en República Democrática del Congo, con 65 fallecidos de un total de 246 casos sospechosos hasta la fecha.
Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado que estaba convocando una reunión urgente con República Democrática del Congo (RDC), Uganda, Sudán del Sur y socios internacionales para reforzar la vigilancia transfronteriza, la preparación y las medidas de respuesta.
Señaló que las muertes y los casos sospechosos se habían registrado principalmente en las zonas sanitarias de Mongwalu y Rwampara, mientras que se habían notificado cuatro muertes entre los casos confirmados por laboratorio. También se han notificado casos sospechosos en Bunia, la capital provincial.
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La agencia señaló que los resultados iniciales apuntaban a la presencia de una cepa del virus distinta de la del ebolavirus Zaire y que se estaba llevando a cabo la secuenciación para caracterizarla con mayor detalle.
Jean-Jacques Muyembe, el virólogo congoleño que codescubrió el virus del Ébola y dirige el Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Kinsasa, dijo a Reuters que todos menos uno de los 16 brotes anteriores del Congo habían sido causados por la cepa Zaire.
La identificación de una variante diferente complicará la respuesta, dijo, ya que los tratamientos y vacunas existentes se desarrollaron contra la cepa Zaire.
"CDC África está preocupado por el riesgo de una mayor propagación debido al contexto urbano de Bunia y Rwampara", así como por "el intenso movimiento de población" y la movilidad relacionada con la minería en las zonas afectadas, que se encuentran cerca de Uganda y Sudán del Sur, añadió la agencia.
"Dada la elevada circulación de personas entre las zonas afectadas y los países vecinos, es esencial una rápida coordinación regional", dijo el director general del CDC África, Jean Kaseya, en el comunicado.
Con información de Reuters