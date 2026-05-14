Temblor de magnitud 5,6 sacude amplia zona del suroeste y centro de Colombia

FOTO DE ARCHIVO. Fachada del edificio del Servicio Geológico Colombiano en Bogotá

Un temblor de magnitud 5,6 sacudió el jueves ‌una amplia ‌región del suroeste y centro de Colombia sin que se reportaran inmediatamente víctimas ni daños materiales de consideración, informó el Servicio Geológico Nacional.

El epicentro ​del ⁠sismo se ubicó cerca del ‌municipio de El Litoral ⁠de San Juan, ⁠en el departamento de Chocó, sobre la costa del océano Pacífico, ⁠a una profundidad de ​112 kilómetros.

Un temblor ‌de esa intensidad ‌puede provocar daños en zonas ⁠densamente pobladas, según los expertos.

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En las regiones sacudidas por el sismo están ubicadas ​varias ‌ciudades, incluida Cali, y existen actividades de agricultura, ganadería y minería que no fueron afectadas, de acuerdo ⁠con el reporte inicial de la gubernamental Unidad para la Gestión del Riesgo.

Los sismos son relativamente frecuentes en diferentes regiones de Colombia, país de 50 millones ‌de habitantes.

La región cafetera del centro del país sudamericano fue sacudida en enero de 1999 por un terremoto de magnitud ‌6,2 que dejó 1.230 personas muertas, cerca de 5.000 heridos y ‌250.000 ⁠damnificados, en la que fue la peor tragedia ​natural de Colombia en la historia reciente.

Con información de Reuters