Sin Franco Colapinto: Alpine eligió a Pierre Gasly para una prueba clave antes del GP de Canadá

Gasly giró en un circuito francés que no se usa más en la F1.

Tras la notable actuación que tuvo Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, Alpine ha iniciado los preparativos para lo que será la quinta fecha del campeonato de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Canadá, que se disputará el otro fin de semana. De hecho, el pilarense ya comenzó a sumar horas en el simulador para ir recordando el Circuito Gilles Villeneuve, donde rescató un decimotercer lugar en la temporada pasada.

Para esta fecha, la escudería francesa instalará el nuevo sistema de apertura del alerón trasero en el A526 del piloto argentino, que disputó la cita en Miami con el sistema viejo a pesar de que su compañero ya había recibido la actualización. En este contexto, Pierre Gasly ha vuelto a ser favorecido por Alpine esta semana, ya que fue elegido para llevar a cabo una de las pruebas de Pirelli, las cuales se reparten en distintas etapas del año.

El domingo, el francés participó del GP Histórico de Francia a bordo del Renault RS10 y este martes completó 101 vueltas con su A526 en el Circuito de Nevers Magny-Cours de Francia. Allí, Gasly se encargó de hacer las pruebas para recopilar información que usará la marca italiana para el desarrollo de los neumáticos de lluvia que podrían llegar a utilizarse en el transcurso de la presente temporada.

En total, el piloto galo recorrió 446 kilómetros a bordo de su coche durante la primera jornada, que inició con la pista en condiciones normales hasta que fue regada artificialmente para simular las condiciones de piso mojado. Así, Pierre hizo los test el martes con las full wet, el compuesto utilizado cuando hay lluvia extrema, mientras que este miércoles volvió a la pista para probar los neumáticos intermedios, los preferentes cuando el caudal de agua es menor.

Si se suma ambas sesiones, se estima que Gasly completó más de 900 kilómetros en los test de Pirelli, que culminaron este miércoles en Magny-Cours, antigua sede del GP de Francia entre 1991 y 2008. Por su parte, Colapinto se mantuvo en la sede de Enstone trabajando con los ingenieros y sumando más horas en el simulador, con lo que se espera que pueda volver a tener un buen rendimiento cuando se retome la actividad en la F1.

Gasly tiene 9 puntos más que Colapinto en la temporada.

Horarios del GP de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputará entre el 22 y 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal. Al igual que en Miami, la quinta fecha se disputará bajo el formato sprint, de manera que habrá una sola sesión de prácticas libres, que podría llegar a durar una hora y media, sujeto a decisión de la FIA. A continuación, los días y horarios para la siguiente cita en la F1.