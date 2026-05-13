Mbappé y Bardella se enfrentan por el avance de la extrema derecha en Francia

Imagen de archivo del futbolista francés Kylian Mbappé durante la gala del Balón de Oro em el teatro Châtelet, París, Francia.

Por Gabriel Stargardter y Elizabeth ​Pineau

PARÍS, 13 mayo (Reuters) - La disputa pública entre dos de los jóvenes más famosos de Francia —uno futbolista y el otro figura destacada de la extrema derecha— sobre ‌una posible victoria de Reagrupamiento Nacional (RN) ‌en las elecciones presidenciales del año que viene se ha reavivado en la esfera pública.

Sus desacuerdos son un microcosmos de una lucha más amplia sobre la identidad y el futuro de Francia de cara a las elecciones del año que viene, en las que el candidato nacionalista y antiinmigración del RN es el favorito.

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Solo tres años separan al delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, de 27 años, y al presidente de ​RN, Jordan Bardella, de 30, ⁠pero políticamente son polos opuestos.

Mbappé, que procede de un barrio obrero de París ‌donde viven muchas familias inmigrantes, es el rostro de una selección ⁠nacional a menudo celebrada como símbolo de la diversidad ⁠y a la que muchos dan como favorita para ganar el Mundial este año.

Bardella representa el futuro de un partido de extrema derecha, antes tabú, que ha logrado importantes ⁠avances con sus promesas de reforzar los controles fronterizos y reestructurar el ​sistema de bienestar social para dar prioridad a los ciudadanos ‌franceses.

En una entrevista con Vanity Fair publicada ‌el martes, Mbappé expresó su preocupación por las consecuencias de una posible victoria ⁠de RN en 2027.

"La gente a veces piensa que, como tenemos dinero, como somos famosos, este tipo de problemas no nos afectan", dijo Mbappé en el artículo. "Pero a mí sí me afectan; sé lo que significa y qué consecuencias puede tener para mi ​país que ‌gente como ellos llegue al poder".

Bardella se lanzó a criticar los comentarios del exjugador del París Saint-Germain, que abandonó el club francés en 2024 en busca de mayores glorias en España, solo para ver cómo el PSG se alzaba con la Liga de Campeones en 2025.

"Sé lo que pasa cuando ⁠Kylian Mbappé deja el PSG: ¡el club gana la Liga de Campeones! (Y quizá pronto por segunda vez)", replicó Bardella en la red social X.

Un portavoz de Mbappé, quien también calificó de "catastróficos" los avances de RN durante la Eurocopa de 2024, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

William Thay, del centro de estudios Le Millénaire, afirmó que la réplica de Bardella fue políticamente astuta, ya que la popularidad de Mbappé se ha debilitado en Francia debido ‌a su salida del PSG, su aparente arrogancia y sus resultados decepcionantes en el Real Madrid.

No obstante, indicó que RN corre el riesgo de socavar su estrategia de "normalización" al atacar a una de las mayores estrellas deportivas de Francia, al tiempo que hace poco por tranquilizar a los moderados que temen que el partido solo busque profundizar las divisiones sociales.

Bardella ‌ya se enzarzó en una disputa con Mbappé en 2024, al afirmar que era vergonzoso ver a deportistas adinerados "dar lecciones a personas que ya no llegan a fin de mes, que ‌ya no se sienten ⁠seguras".

Es probable que Bardella sea el candidato presidencial de RN si la corte de apelaciones confirma este verano boreal la inhabilitación política de ​su mentora, Marine Le Pen. Al menos una encuesta sugiere que podría ganar.

La extrema derecha francesa se ha beneficiado de la crisis del costo de la vida, el creciente sentimiento antiinmigración y el resentimiento generalizado hacia la élite política.

(Editado en español por Carlos Serrano)