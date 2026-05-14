SUAF de ANSES: quiénes dejan de cobrarlo en mayo 2026

SUAF de ANSES. Crédito de la foto: Gemini

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa realizando controles sobre las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y confirmó que durante mayo de 2026 algunos beneficiarios podrían dejar de cobrar el beneficio si ya no cumplen con las condiciones exigidas por el organismo.

El sistema de asignaciones familiares está destinado principalmente a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de prestaciones compatibles. Sin embargo, la continuidad del cobro depende de mantener actualizados los datos personales, familiares y laborales dentro de la base de ANSES.

En ese marco, cualquier modificación en la situación económica o laboral puede generar la suspensión automática del pago mensual.

Quiénes dejan de cobrar el SUAF en mayo de 2026

ANSES puede interrumpir el pago de las asignaciones familiares cuando detecta incompatibilidades o incumplimientos en los requisitos del sistema.

Entre los casos más frecuentes aparecen:

Trabajadores que superan el tope máximo de ingresos permitido.

Personas que pierden la relación laboral registrada.

Monotributistas que cambian a categorías no compatibles.

Beneficiarios con datos personales desactualizados.

Casos donde el hijo ya figura en otro grupo familiar.

Hijos que cumplen la edad límite establecida por el sistema.

Personas que no acreditan residencia legal en el país.

Beneficiarios con inconsistencias en vínculos familiares o documentación.

Además, ANSES cruza información con ARCA y otros organismos nacionales para verificar ingresos, actividad laboral y composición familiar de cada titular.

Asignaciones familiares: el monto a cobrar

Cuáles son los límites para cobrar el SUAF

El SUAF está dirigido a trabajadores registrados y monotributistas que se encuentran dentro de determinados niveles de ingresos familiares. Si el grupo familiar supera el tope establecido por ANSES, automáticamente deja de percibir las asignaciones familiares.

También quedan excluidos quienes:

Perciban ingresos no compatibles con el régimen.

Registren empleo informal no declarado junto con actividad formal.

Presenten irregularidades documentales.

No actualicen información obligatoria en Mi ANSES.

Qué pasa si cambió la situación laboral

Uno de los principales motivos de baja del SUAF ocurre cuando el trabajador modifica su situación laboral.

Por ejemplo:

Si pierde el empleo registrado, puede dejar de cobrar SUAF y pasar eventualmente a AUH si cumple las condiciones.

Si aumenta considerablemente el salario, puede superar el límite de ingresos permitido.

Si cambia de categoría dentro del monotributo, puede perder compatibilidad con las asignaciones.

Por ese motivo, ANSES recomienda revisar periódicamente la situación registral para evitar suspensiones inesperadas.

Cuánto se cobra de SUAF en mayo

ANSES: cuánto se cobra por SUAF en mayo de 2026

En mayo 2026, las asignaciones familiares del SUAF reciben un aumento cercano al 3,4%, en línea con la movilidad mensual atada a la inflación.

Para el primer escalón de ingresos, los valores aproximados quedaron establecidos en:

Asignación por hijo: alrededor de $70.862

alrededor de $70.862 Asignación por hijo con discapacidad: montos superiores según categoría

Los valores varían según el nivel salarial del grupo familiar y la zona geográfica.

Cómo evitar la suspensión del SUAF

Para continuar cobrando el beneficio, ANSES recomienda:

Mantener actualizados los datos personales y familiares.

Verificar ingresos declarados.

Controlar vínculos familiares registrados.

Revisar la situación laboral en Mi ANSES.

Informar cualquier cambio de domicilio o composición familiar.

El organismo permite realizar estas consultas de manera online a través de Mi ANSES utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.