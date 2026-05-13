Atención, Franco Colapinto: la importante marca que podría convertirse en el nuevo sponsor de Alpine

BTW termina su contrato con Alpine en diciembre.

En febrero del 2022, cuando Franco Colapinto ni siquiera resonaba como una posibilidad en la Fórmula 1, Alpine llegó a un acuerdo con BTW para que la marca se convierta en el sponsor principal del equipo. Como consecuencia, el A522 incluyó el rosa característico del nuevo socio a su livery e incluso hubo versiones alternativas que tenían este color como predominante por encima del típico azul del equipo galo.

Ahora bien, el contrato de patrocinio entre ambas partes tiene fecha de vencimiento para finales de este año y, sin señales de renovación a la vista, otra importante firma ha comenzado a presionar para ocupar el lugar. Se trata de Gucci, la marca italiana de lujo que ya estaría en conversaciones con los directivos de Alpine para formar parte del nombre del equipo de cara a la siguiente temporada.

Y es que actualmente el nombre completo de la escudería francesa es BWT Alpine Formula One Team, el cual cambiará irrevocablemente para 2027 ante la salida de la empresa de agua. De ahí el interés de Gucci de convertirse en el sponsor principal del equipo de Enstone, puesto que la firma busca impulsarse en el mercado de los Estados Unidos, país que ahora cuenta con tres de los Grandes Premios del calendario: Miami, Austin y Las Vegas.

De acuerdo con la información publicada por GPBlog, la empresa italiana aportaría entre 30 y 60 millones de euros anuales por sumarse al proyecto de Alpine, que tiene una curiosa conexión con Gucci. Lo que sucede es que Luca de Meo, antiguo CEO del Grupo Renault, se ha convertido en el CEO de la firma de moda, de manera que hay un vínculo preexistentes entre las partes que podría facilitar las negociaciones.

Por otra parte, el equipo francés lanzó un comunicado en su sitio oficial ante estos rumores, pero no ha desmentido que haya conversaciones con Gucci de cara al 2027. “Alpine Formula One Team busca constantemente nuevas oportunidades de asociación y está en contacto con una amplia gama de marcas y empresas como socios potenciales. Sin embargo, las conversaciones siempre se mantienen confidenciales y solo se divulgan cuando todas las partes las confirman y acuerdan”, dice el comunicado oficial.

Alpine marcha quinto en la tabla de constructores.

¿Cuándo es la siguiente fecha de la F1?

Tras la cita en Miami, la Fórmula 1 tendrá una pausa de tres semanas hasta el Gran Premio de Canadá, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve. Al igual que este fin de semana, la quinta fecha del campeonato se disputará bajo el formato de carrera sprint, por lo que habrá una sola sesión de prácticas libres y dos oportunidades de sumar puntos.