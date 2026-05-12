Colapinto atraviesa su tercer año en la F1.

La temporada 2025 no fue muy positiva para Franco Colapinto, que la pasó mal en su regreso a la Fórmula 1 con un monoplaza como el A525, que arrastraba las falencias del A524 y tampoco tenía actualizaciones importantes a la vista. Para comenzar, el pilarense heredó las limitaciones dejadas por los accidentes de Jack Doohan, a lo que se sumó que Alpine fue de los primeros equipos en abandonar el desarrollo de su monoplaza.

El objetivo de la escudería francesa era ser la primera en ponerse manos a la obra con su vehículo para la nueva era de la F1, de manera que el piloto argentino tuvo que atravesar aquella temporada cuesta arriba. Durante ese lapso, una de las personas que más acompañó a Colapinto fue Gustavo Ruiz, quien es su psicólogo desde hace años y ha sido su compañía en cada fin de semana postcarrera para ayudarlo a procesar lo ocurrido en cada fecha.

Por fuera de su trabajo al lado del pilarense, Ruiz también ofrece sus servicios a otros deportistas del mundo automotor, como los hermanos Kevin y Luciano Benavides, y estuvo presente en la presentación de Alpha 54 Racing, el equipo argentino que debutará en la F4 Italiana. Durante dicho evento, el psicólogo dialogó con Infobae y se refirió a cómo impactó el 2025 en la evolución de Colapinto en la máxima categoría.

"Todo eso lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo fortaleció. No es el mismo Franco este año que el de hace un año: su manera de pensar, de ver las cosas, de verse a sí mismo, es distinta", afirmó Ruiz. En este sentido, el profesional destacó que, aunque la parte negativa siempre está presente en todo deporte, el argentino supo sacar fuerzas de ahí para sobreponerse y dar un importante paso dentro de la F1 al conseguir su renovación.

“Es decir, todo eso lo ha forjado, lo ha fortalecido y lo ha hecho crecer como para que pueda seguir afrontando la Fórmula 1, que es lo máximo, te exige en todo momento y no puedes dar ni un centímetro de ventaja en ningún área”, destacó. Cabe mencionar que Ruiz está al lado de Franco desde su debut en karting, de manera que permaneció a su lado por años y es una de las personas que mejor conoce cómo funciona la mentalidad del piloto.

Ruiz mantiene el perfil bajo y solo tiene esta foto con Colapinto.

Los puntos de Colapinto en la F1

En su año debut con Williams, Franco Colapinto sumó un total de cinco unidades, sumando en los GPs de Azerbaiyán y Estados Unidos, resultados que lo hicieron ponerse en la órbita de Alpine. No obstante, el año pasado el argentino se quedó en cero con la escudería francesa, algo que cambió en este 2026, donde acumula siete puntos hasta el momento tras el décimo lugar en China y el séptimo en Miami.