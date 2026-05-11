Alpine está quinto en el campeonato de constructores.

La nueva era de la Fórmula 1 no tuvo un buen recibimiento entre los fanáticos, aunque los ajustes realizados para el GP de Miami después del parate de abril sirvió para mejorar un poco el espectáculo. Si bien no hubo quejas con la carrera de la cuarta fecha, la FIA anunció hace unos días que habrá cambios más drásticos en el reglamento técnico de cara a la siguiente temporada, sobre todo en lo relacionado con las unidades de potencia.

Esta edición de la máxima categoría fue el debut de una F1 más sostenible, puesto que se sacrificó el componente MGU-H y se dio mayor importancia a la parte eléctrica de los motores, lo que hizo a los monoplazas más dependientes de la batería. Sin embargo, ante los cuestionamientos que surgieron tras las primeras carreras, la Federación Internacional de Automovilismo aprobó que haya mayor preponderancia de la parte de combustión de cara al 2027.

De acuerdo con el comunicado oficial, el sistema eléctrico reducirá su aporte en 50 kW, lo que deja un aporte total de 300 kW en las unidades de potencia, algo que generó cierta inquietud en los equipos. En el caso de Alpine, al ser cliente de Mercedes, el trabajo sobre el motor no es la principal preocupación de los franceses, sino la duda de si habrá que modificar el chasis debido al aumento de la caja de combustible para el motor de combustión interna.

Según informaron desde Motorsport, el hecho de tener que ajustar el chasis del 2027 supondría un fuerte gasto de recursos para el equipo al que pertenece Franco Colapinto, tanto en lo relacionado con los tiempos como con los costos. Este último aspecto resulta clave, ya que la misma FIA introdujo un límite presupuestario hace varios años y el resultado es que las escuderías están limitadas para el desarrollo del coche del 2027 en la presente temporada.

Y es que, al no saberse si se introducirán otras modificaciones en el reglamento, cada cambio en este impactará en el desarrollo del sucesor del A526, que por ahora sumó 23 puntos en el campeonato. De ahí que la alternativa que se discute por debajo de la mesa es que se acuerde una suma extra en el presupuesto destinada a las modificaciones de los coches del próximo año, aunque todavía no hay información oficial al respecto.

Colapinto suma siete puntos en el campeonato.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Miami 2026