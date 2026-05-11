Cómo recuperar el historial de chats de WhatsApp en 5 simples pasos

Todo depende de si había una copia de seguridad previa, del sistema operativo y del momento en que se realizó el último backup. Entender cómo opera la restauración puede marcar la diferencia entre recuperar todo o quedarse con un historial incompleto. Android guarda en Google Drive; iPhone, en iCloud.

En Android: 5 pasos para recuperar los chats

Verificá que existe una copia. Abrí Google One → Almacenamiento → Otros. Si aparece una copia de WhatsApp, el proceso puede seguir. Solo podés restaurar una copia vinculada al mismo número y cuenta de Google. Desinstalá WhatsApp desde la configuración del celular. Reinstalá WhatsApp desde la Play Store. Ingresá el mismo número de teléfono con el que estaba asociada la cuenta. WhatsApp detectará automáticamente la copia en Google Drive. Tocá "Restaurar" cuando la app lo solicite. Si omitís este paso, solo se restaurarán los mensajes recibidos a partir de ese momento. Esperá a que termine el proceso con WiFi y el celular cargando.

En iPhone: el mismo proceso, con iCloud

El procedimiento es idéntico pero usa iCloud en lugar de Google Drive. Antes de restaurar, confirmá que tenés una copia creada en iCloud desde Ajustes → Chats → Copia de seguridad. Luego desinstalá y reinstalá WhatsApp desde la App Store, verificá tu número y Apple ID, y tocá "Restaurar historial de chats" cuando se indique.

Si borraste chats sin tener copia de seguridad en Android

Hay una opción de último recurso, pero requiere actuar rápido. Activá el modo avión inmediatamente para pausar sincronizaciones. No continúes chateando ni descargues archivos: cada nuevo mensaje sobrescribe el espacio donde estaban los datos borrados. Tampoco actualices WhatsApp ni hagas copias nuevas, porque una copia automática reemplaza las locales antiguas.

WhatsApp guarda copias locales diarias en la carpeta /Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Databases/. Podés navegar ahí con un explorador de archivos, identificar el archivo más cercano a la fecha que querés recuperar y renombrarlo como msgstore.db.crypt14 antes de reinstalar la app.

Un dato importante antes de cerrar

En iPhone sin copia de seguridad, las chances son casi nulas. En los celulares con iOS no hay un backup local accesible, por lo que recuperar chats borrados sin copia previa es prácticamente imposible sin herramientas de terceros que implican riesgos de seguridad. La mejor prevención sigue siendo activar las copias automáticas en Ajustes → Chats → Copia de seguridad, con frecuencia diaria.