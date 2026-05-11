Video: Juanfer Quintero hizo el gol del empate agónico para River y se lo gritó a los hinchas

Juan Fernando Quintero convirtió el gol agónico que le dió el empate por 2 a 2 a River Plate ante San Lorenzo por Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y festejó gritando contra los hinchas. El volante colombiano, que un par de jugadas atrás había sido reprobado por las tribunas del Monumental, encaró a los fanáticos con bronca tras darle la posibilidad del 'Millonario' de jugarse la clasificación en los penales.

Tras la lotería de los penales, que dejó a River en la siguiente fase, el capitán se desnudó ante los micrófonos. Ya no estaba el guerrero desafiante, sino el hombre herido. Con los ojos vidriosos y la voz quebrada, Quintero explicó su explosión:

"Antes del gol se estaba hablando de que nos fuéramos todos... Le hemos dado mucho a este club y todavía tenemos mucho para dar", confesó antes de que las lágrimas le ganaran la batalla.

Para el colombiano, la ingratitud dolió más que el resultado adverso. "Me pongo sentimental cuando hablo de esto", admitió, dejando en claro que el reclamo del Monumental caló hondo en la fibra íntima de un plantel que se siente injustamente juzgado frente a la historia reciente que ellos mismos escribieron.