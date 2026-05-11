Ahora Caputo pide esperar a junio para que mejore el bolsillo

El ministro de Economía, Luis Caputo, sigue posponiendo la etapa de la mejora del bolsillo de la gente y ahora pide esperar a junio para que empiece a sentirse el "proceso de recuperación", mientras reconoce que el poder adquisitivo cayó en los últimos meses y que hay sectores que están "peor" que cuando asumió Javier Milei.

"En estos últimos seis meses hubo un deterioro del poder adquisitivo", admitió Caputo, aunque agregó que "cuando miramos la película entera se crearon 135.000 puestos de trabajo desde 2023". De todos modos, asumió que la mayoría fueron "en el sector más informal o independiente".

Del mismo modo, el ministro de Economía reconoció que "hay claramente gente que está peor" que al asumir Milei a fines de 2023, pero, al ser entrevistado por LN+, aseguró que "en su mayoría están mejor".

En ese sentido, el funcionario señaló que "estamos terminando de absorber el shock interno del año pasado", en referencia a las turbulencias previas a las elecciones, a lo que se sumó el efecto de la guerra en Medio Oriente a partir de marzo, añadió. También destacó que la inflación de abril será "menor" que la de marzo, y que se ubicará "entre el 2,5% y 2,7%".

Frente a este contexto, Caputo pidió más paciencia al agregar que "empieza un proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio". "A partir de mayo y junio se vienen los mejores meses", aseguró.

Caputo volvió a respaldar a Adorni

Por otra parte, Luis Caputo volvió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las sospechas de corrupción. "Si el Presidente pensara que Manuel no es honesto y lo defendiera me parecería muy mal. Si el Presidente pensara que es honesto y no lo defendiera me parecería mucho peor, trágico", afirmó.

"Me deja tremendamente tranquilo como ministro la actitud del Presidente, porque mañana podemos estar en esta situación cualquiera de nosotros", admiitó Caputo.

Además, sobre el caso Adorni, consideró: "No creo que tenga ese impacto" en el humor social y en la economía. "Hoy Argentina está con un programa económico mucho más sólido, que hace que se parezca más a un país normal. Si hay un problema político no impacta en su moneda en el el riesgo país", aseguró, contradiciendo su propia tesis sobre el "riesgo kuka".

"En la economía real no tiene impacto. Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. Creo que no puede influir en el riesgo país. Estamos prácticamente en mínimos en medio de un shock", cerró, en referencia a la guerra en Medio Oriente.