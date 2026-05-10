Alerta por ráfagas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, domingo 10 de mayo de 2026

Frío.

El fin de semana en Santa Fe estuvo atravesado por el viento intenso y un marcado cambio en las temperaturas. Después de una jornada de sábado con ráfagas fuertes y cielo mayormente cubierto, este domingo 10 de mayo el panorama climático empieza a mostrar una leve mejora tanto en Rosario como en la capital provincial, aunque el frío seguirá siendo protagonista.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad pierde fuerza y se espera un domingo sin probabilidades de lluvia. El foco, sin embargo, sigue puesto en el descenso térmico y en el impacto que dejaron las ráfagas registradas durante las últimas horas, especialmente en sectores del centro y sur provincial.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En la ciudad del monumento a la bandera, el domingo 10 de mayo se presenta con una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 6 grados. Durante la mañana persistirá un cielo parcialmente nublado, aunque hacia la tarde se espera mayor presencia de sol y condiciones más estables.

Pronóstico de Rosario.

La probabilidad de precipitaciones será nula a lo largo de toda la jornada, una diferencia importante respecto del sábado, cuando el viento tuvo protagonismo con ráfagas intensas que llegaron a ubicarse entre los 60 y 69 km/h durante la tarde. Para la noche, el cielo volverá a mostrarse algo más cubierto, pero sin señales de lluvias.

Cómo sigue el clima en Santa Fe hoy

En la capital provincial, el comportamiento será similar, aunque con una máxima levemente superior: se esperan 17 grados y una mínima también de 6 grados para este domingo.

Pronóstico de Santa Fe.

La mañana comenzará con nubosidad parcial y algunas aperturas de sol, mientras que durante la tarde predominarán condiciones más despejadas. Tampoco hay probabilidades de lluvia previstas para el cierre del fin de semana, luego de un sábado atravesado por ráfagas fuertes que alcanzaron valores de hasta 59 km/h.

Pronóstico extendido: cómo arranca la semana en Santa Fe y Rosario

El alivio climático podría consolidarse el lunes 11 de mayo. Tanto Rosario como Santa Fe tendrán jornadas más templadas, con máximas cercanas a los 19 y 20 grados, respectivamente, y predominio del sol. Si bien el frío matinal seguirá presente, el viento perdería intensidad y el escenario meteorológico se perfila más estable.

En un otoño que ya empieza a mostrar señales de temperaturas más bajas en la región centro del país, el clima parece dar una tregua después de un fin de semana dominado por el viento.