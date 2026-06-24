Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio

El dólar oficial del Banco Nación se mueve este miércoles 24 de junio en la apertura de la rueda cambiaria. La cotización para la compra se ubica en $1440 y para la venta en $1490, con una variación positiva del 0,68% respecto al cierre anterior. La actualización en tiempo real muestra un leve ajuste al alza en los precios de referencia para el público.