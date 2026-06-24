Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 16 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio
El dólar bolsa (MEP) cotiza este miércoles 24 de junio a $1504.58 para la compra y $1506.99 para la venta, lo que implica una variación diaria del 1,69%. En el mercado de bonos, los títulos que se utilizan para la operatoria del MEP reflejan ese movimiento alcista.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio
El dólar oficial del Banco Nación se mueve este miércoles 24 de junio en la apertura de la rueda cambiaria. La cotización para la compra se ubica en $1440 y para la venta en $1490, con una variación positiva del 0,68% respecto al cierre anterior. La actualización en tiempo real muestra un leve ajuste al alza en los precios de referencia para el público.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio
En el mercado informal, el dólar blue cotiza este miércoles 24 de junio a $1485 para la compra y $1505 para la venta, lo que representa un aumento del 0,67% respecto a la rueda anterior. La divisa paralela se mueve con una leve presión alcista en una jornada sin sobresaltos, en línea con la operatoria habitual del segmento marginal.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio
El dólar contado con liquidación opera este miércoles 24 de junio con un incremento del 2,05% y se negocia a $1550.9758 para la compra y $1553.7668 para la venta.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio
Este miércoles 24 de junio, el dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, opera en el mercado de bonos a $1504.58 para la compra y $1506.99 para la venta, registrando una variación del 1,69%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio
Este miércoles 24 de junio, el dólar oficial del Banco Nación opera con una suba del 0,68% y se mantiene en $1440 para la compra y $1490 para la venta.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 24 de junio
En el mercado informal, el dólar blue se negocia a $1485 para la compra y $1505 para la venta este miércoles 24 de junio, con una variación del 0,67% respecto de la jornada anterior.
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 22 de junio
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 21 de junio
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 20 de junio
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