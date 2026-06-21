Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 21 de junio

Los empresarios defienden lo que los perjudica

La última encuesta de Vistage a dueños y CEOs muestra el alma dividida del mundo empresarial. El 52% considera que la economía empeoró, pero el 54% espera que mejore en los próximos doce meses. La rentabilidad no acompaña, la inversión pierde impulso y el empleo aparece más como una estructura a conservar que como una variable de expansión. La conclusión política es contundente: siguen esperando que los salve el mismo modelo que achica sus mercados.