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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 3 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

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Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 15 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 3 de agosto

Este lunes 3 de agosto, el dólar blue se actualiza en el mercado informal con una leve baja: la compra opera a $1540 y la venta a $1560, lo que implica una variación del -0,32%.

Hace 30 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 3 de agosto

El dólar contado con liqui (CCL) se actualiza este lunes 3 de agosto con una variación del 0,40%. La punta compradora se encuentra en $1575.7792 y la vendedora en $1582.0096, según la evolución del mercado financiero.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 3 de agosto

El dólar MEP, la cotización del dólar bolsa que se forma en el mercado de bonos, se actualiza este lunes 3 de agosto con un precio de compra de $1516.07 y un precio de venta de $1518.46. En este momento, el mercado de bonos muestra al tipo de cambio financiero operando con una variación de 0,16%, mientras los inversores siguen atentos a la evolución de los títulos públicos.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 3 de agosto

El dólar oficial se actualiza este lunes 3 de agosto en el Banco Nación con un valor de $1460 para la compra y $1510 para la venta. La cotización presenta una variación de 0,00% en la jornada.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 3 de agosto

El dólar blue se actualiza este lunes, 3 de agosto, en el mercado informal a $1540 para la compra y $1560 para la venta, con una variación de -0,32% respecto de la jornada previa.

Hace 16 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

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Dólar blue: a cuánto cerró la semana este sábado, 1 de agosto

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19:36 | 31/07/2026

Marcó del Pont le respondió a Milei tras las acusaciones por su gestión en el BCRA

Respecto a los puntos que presentó Milei para reformar la Carta Orgánica, la extitular del Banco Central los calificó de “graves”.

“No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias”, sostuvo en declaraciones radiales.

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12:26 | 31/07/2026

Uno de los economistas más escuchados por Milei alertó por una corrida cambiaria

Ricardo Arriazu advirtió que el principal riesgo para el programa económico sigue siendo la desconfianza de los ahorristas, cuestionó la idea de que la apertura se resuelva "sola" y reconoció que no logra explicar la caída de la actividad económica registrada en abril y mayo.

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07:13 | 31/07/2026

El dólar oficial cotizó estable y cerró en $ 1.510

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11:54 | 30/07/2026

Pese al discurso oficial, la inversión real cayó 6,2% anual en junio

En la medición en dólares, el monto invertido durante el sexto mes del año se estimó en casi U$S 7.500 millones.

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06:48 | 30/07/2026

El dólar oficial cerró en $ 1.515 y bajó el blue

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19:38 | 29/07/2026

El Gobierno subió la tasa para secar de pesos y corre al dólar desde atrás

El Tesoro absorbió 45% más del vencimiento de deuda y vuelve con la receta tradicional, secar de pesos la economía para controlar el dólar y revertir las señales de aceleración de la inflación, que otra vez algunas consultoras la ubican por encima de 2% en julio.

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11:14 | 29/07/2026

Fracasó la privatización de Intercargo: declaran desierta la licitación

El final vacante de la operación, que tenía un precio base de U$S 45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta.

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06:15 | 29/07/2026

El dólar oficial bajó cinco pesos y cerró en $ 1.515, pero el blue se acerca a $ 1.600

El dólar blue anota una nueva suba este miércoles. Qué pasa con el oficial y con los financieros. 

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18:14 | 28/07/2026

Tras más de 130 jornadas al hilo, el Banco Central cortó con la racha compradora

Georgieva había destacado la mejora en la posición externa del país y el proceso de acumulación de reservas del BCRA. En ese contexto, alentó a la autoridad monetaria a profundizar esa estrategia, pero este martes no hubo buenas noticias.

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12:48 | 28/07/2026

Dólar toca máximo en un mes mientras mercados esperan decisión de tasas de la Fed

La divisa estadounidense se mantiene en niveles récord en los mercados globales mientras los inversores aumentan sus apuestas a un ajuste monetario este miércoles. Pese al respiro en los precios del petróleo por la tregua con Irán, el mercado descuenta un endurecimiento de las condiciones financieras.

Imagen de archivo de un empleado sosteniendo billetes de dólar en una oficina de cambio de Yakarta, Indonesia.

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08:00 | 28/07/2026

Cómo comprar el dólar más barato en la última semana de julio

El dólar oficial continúa siendo la alternativa de menor precio para quienes buscan dolarizarse. Así cotizan las principales referencias del mercado y qué opciones existen para acceder a la divisa.

A cuánto se vende el dólar hoy

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07:42 | 28/07/2026

El dólar oficial no se movió pero el blue alcanzó un nuevo récord histórico

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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