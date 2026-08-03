Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 3 de agosto

El dólar MEP, la cotización del dólar bolsa que se forma en el mercado de bonos, se actualiza este lunes 3 de agosto con un precio de compra de $1516.07 y un precio de venta de $1518.46. En este momento, el mercado de bonos muestra al tipo de cambio financiero operando con una variación de 0,16%, mientras los inversores siguen atentos a la evolución de los títulos públicos.