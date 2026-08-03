PAMI alertó a sus afiliados por estafas: qué datos nunca debés compartir

PAMI recordó cuáles son los únicos datos necesarios para realizar cualquier trámite.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) difundió una serie de recomendaciones para ayudar a sus afiliados a prevenir estafas, tanto en trámites presenciales como en gestiones realizadas por canales digitales. La advertencia busca que jubilados y pensionados puedan reconocer situaciones sospechosas, proteger sus datos personales y evitar caer en maniobras fraudulentas que utilizan la identidad del organismo.

PAMI reforzó las recomendaciones para evitar estafas

El organismo publicó una guía con consejos destinados a quienes realizan consultas en farmacias, centros de salud o mediante redes sociales y otros canales digitales. El objetivo es que los afiliados conozcan cuáles son las prácticas habituales del instituto y puedan detectar pedidos irregulares.

Entre los principales mensajes, PAMI recordó que ningún trabajador, prestador o representante autorizado puede solicitar información sensible durante una gestión. Esa advertencia alcanza tanto a la atención presencial como a cualquier contacto realizado por internet o por teléfono.

La iniciativa se da en un contexto en el que las estafas digitales y los intentos de suplantación de identidad continúan creciendo, por lo que el organismo insistió en la importancia de verificar siempre que las comunicaciones provengan de sus canales oficiales.

Qué información nunca puede pedir PAMI

Uno de los puntos centrales de la campaña es el resguardo de los datos personales. El instituto aclaró que nadie está autorizado a pedir el usuario ni la contraseña de Mi PAMI, tampoco datos bancarios o códigos de verificación enviados al celular.

Además, recordó que ningún prestador puede solicitar dinero extra como condición para brindar atención médica ni ofrecer duplicar la credencial del afiliado. Si ocurre alguna de estas situaciones, se trata de una conducta considerada irregular.

Ante cualquier duda, el organismo recomendó comunicarse únicamente por los canales oficiales o utilizar la línea 138, correspondiente a PAMI Escucha y Responde, para confirmar cualquier información antes de brindar datos personales.

El contexto de las advertencias del organismo

Las recomendaciones fueron difundidas mientras el organismo mantiene un proceso de auditorías sobre su red de prestadores. En ese marco, informó que más de 1.500 prestadores fueron dados de baja por distintas irregularidades detectadas durante los controles.

Entre los incumplimientos señalados aparecen cobros indebidos, facturación de prestaciones sin respaldo documental y establecimientos que no cumplían con las condiciones de higiene y seguridad exigidas.

PAMI recordó cuáles son los únicos datos necesarios para realizar cualquier trámite.

Además, el organismo recordó que ya había denunciado ante la Justicia federal una maniobra vinculada con órdenes médicas electrónicas falsas, utilización indebida de datos personales y facturación irregular, una investigación que derivó en varias causas penales.

Cómo reconocer una situación sospechosa

PAMI cerró su guía con una recomendación sencilla, pero fundamental: desconfiar cuando una persona insiste, apura o solicita información que no corresponde para completar una gestión.

El consejo aplica especialmente a llamados telefónicos, mensajes y contactos realizados por redes sociales, donde es más frecuente que delincuentes intenten hacerse pasar por representantes del organismo para obtener datos personales o bancarios.