Una de las principales automotrices reducirá su producción por la baja demanda

Una importante automotríz reducirá la producción.

Una de las principales automotrices del país reducirá la producción de uno de sus vehículos por la caída de la demanda en el contexto de crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

Ford Argentina bajará el ritmo de producción de la pickup Ranger en su planta de General Pacheco luego de que las bajas en las ventas obligaran a la compañía a revisar sus proyecciones de fabricación.

La medida representa un giro respecto de la estrategia aplicada durante el año pasado, cuando la automotriz había acelerado la línea de montaje para aumentar la producción. La empresa confirmó que adecuará el volumen diario de fabricación "para alinearlo con el nivel de demanda que estamos observando en la región". Según explicó, el objetivo es adaptar la producción a las condiciones actuales del mercado.

Aunque la compañía no oficializó el porcentaje del ajuste, trascendió que la reducción de la velocidad de la línea rondaría el 17 por ciento y comenzaría a aplicarse desde octubre, aunque tanto el porcentaje como la fecha podrían modificarse de acuerdo con la evolución del mercado durante agosto y septiembre.

Menor demanda y mayor stock

La decisión responde al crecimiento del stock de unidades tanto en Argentina como en Brasil, el principal destino de exportación de la Ranger fabricada en el país. Las proyecciones de ventas elaboradas por la empresa muestran que el ritmo de recuperación esperado hace algunos meses finalmente no se concretó.

La medida revierte los dos incrementos de velocidad implementados durante 2025, cuando Ford había elevado un 15 por ciento el ritmo de producción en dos oportunidades con el objetivo de alcanzar las 80.000 unidades anuales para 2026. Sin embargo, el mercado automotor no respondió como esperaba la compañía. Durante el primer semestre de este año las ventas del sector acumularon una caída del 9,9 por ciento respecto del mismo período de 2025.

Hasta el momento, Ford no informó si la reducción de la producción implicará suspensiones de personal o recortes de puestos de trabajo. El antecedente inmediato muestra el escenario opuesto: el año pasado, el aumento de la velocidad de fabricación permitió incorporar alrededor de 150 nuevos trabajadores a la planta de General Pacheco.

A pesar del retroceso del mercado en general, Ford logró mejorar sus ventas durante el primer semestre del año. Entre enero y junio comercializó 26.821 vehículos, un crecimiento del 11,7% frente a las 24.012 unidades vendidas en igual período de 2025. El principal impulso llegó de la SUV Ford Territory, que con 10.592 unidades se convirtió en el modelo más vendido de la marca y en el SUV importado líder del mercado argentino.

En cuanto a la Ranger, las ventas locales mostraron una baja, aunque parte de esa caída fue compensada por las exportaciones a Brasil. En el mercado brasileño la pickup pasó de 15.793 unidades vendidas durante el primer semestre de 2025 a 16.970 vehículos en igual período de este año, lo que representa un crecimiento del 7,4%.

No obstante, ese incremento resultó insuficiente para compensar la menor demanda del mercado argentino y las proyecciones para 2027, especialmente en Brasil, motivo por el cual la automotriz decidió ajustar su nivel de producción.