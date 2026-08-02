Rosalía pidió disculpas en Buenos Aires tras la polémica por un video anti Argentina: "Nunca fue mi intención". Foto: Juana Chadad

Rosalía dio inicio a su larga serie de presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires y aprovechó para referirse a la polémica en la que quedó envuelta días atrás, cuando compartió en sus redes sociales un video con contenido antiargentino en medio de la euforia por la final del Mundial 2026, que consagró a España como campeona.

Lejos de evitar el tema, la artista decidió enfrentarlo de frente ante el público argentino. "Madre mía, qué lío el otro día. Yo estaba scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le di un reposteo ahí", explicó sobre el escenario. Luego, con evidente incomodidad por lo sucedido, pidió disculpas: "Tremenda cagada. Nunca fue mi intención. Me hizo fatal lo ocurrido".

Todo comenzó cuando la cantante, a pocos días de viajar a la Argentina, reposteó en TikTok un video de Mia Khalifa en el que la ex actriz de cine para adultos se burlaba de la Selección argentina mientras sonaba "La Perla", una de las canciones más reconocidas de Rosalía. "La decepción local. Rompecorazones nacional. Un terrorista emocional. El mayor desastre mundial", decía el fragmento elegido para acompañar las imágenes, lo que generó una ola de críticas entre los fanáticos argentinos.

Rosalía dio inicio a sus shows en Buenos Aires. Foto: Vicky Dragonetti

La publicación se viralizó rápidamente y muchos usuarios cuestionaron a la artista por compartir un contenido considerado ofensivo en un contexto de campaña Anti-Argentina, luego de la derrota argentina en la final del Mundial frente a España. Horas más tarde, Rosalía eliminó el reposteo, aunque eso no bastó y muchos fans tuvieron la intención de devolver o vender su entrada.

Las disculpas de Rosalía tras la polémica de "La Perla"

Ya en Buenos Aires, la cantante buscó dejar atrás la controversia recordando el vínculo especial que mantiene con el país desde el comienzo de su carrera internacional. "Fue aquí donde sentí por primera vez que lo había conseguido fuera de España", expresó emocionada.

"¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy? En verdad es el lugar que me ha guiado adonde estoy hoy", sostuvo. Luego volvió a elogiar al público argentino, al que definió como el mejor del mundo: "Siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantáis todas las canciones y os implicáis de una manera increíble".

Finalmente, dejó un mensaje que fue recibido con una ovación por las miles de personas presentes en el Movistar Arena. "Quiero que sepáis que mi amor por este país sigue igual, intacto como el primer día", afirmó. Y cerró: "Vengo con muchísimo cariño, con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo. Gracias por no dejarme caer nunca".