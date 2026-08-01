REFSA Hidrocarburos optimiza la producción petrolera con nuevas intervenciones en Formosa: todos los detalles

REFSA Hidrocarburos continúa ejecutando un plan de mantenimiento en los pozos petroleros de Palmar Largo con el objetivo de recuperar su capacidad productiva y sostener los niveles de extracción en el principal yacimiento de petróleo de Formosa. Las tareas incluyen trabajos de reparación, limpieza y reemplazo de la cañería de producción, una intervención técnica clave para restablecer el funcionamiento de aquellos pozos que presentan fallas o una disminución en su rendimiento.

Los trabajos forman parte de un programa de mantenimiento que requiere equipos especializados y una planificación específica debido a la profundidad de los pozos y a la complejidad de las operaciones. Las intervenciones consisten en extraer la cañería de producción para inspeccionarla, limpiarla, repararla o sustituirla cuando las condiciones así lo requieren, con el objetivo de devolver las instalaciones a sus parámetros normales de funcionamiento.

El responsable de las tareas de mantenimiento de REFSA Hidrocarburos, Roberto Sanmartano, brindó detalles sobre una de las intervenciones que actualmente se desarrolla en un pozo de Palmar Largo, donde fue necesario reparar una rotura en la cañería que había interrumpido la extracción habitual de petróleo.

"Estamos trabajando a unos 2.065 metros de profundidad aproximada, es decir, dos kilómetros y un poco más hacia adentro", explicó el especialista, quien precisó que la operación se encuentra en la etapa de reemplazo de la cañería dañada.

"Actualmente nos encontramos a mitad de la etapa del programa de reparación, desarmando la cañería dañada para completarla con una cañería nueva", señaló. Sanmartano indicó que el pozo operaba mediante el sistema gas lift, una técnica de asistencia por gas que permite facilitar la extracción del crudo al disminuir el peso del fluido dentro de la cañería de producción.

"El pozo operaba mediante el sistema de asistencia por gas lift, técnica en la cual se inyecta gas por el espacio anular hacia la cañería de producción para alivianar el fluido por cuestión de peso y propiciar el surgimiento", detalló.

Además del reemplazo de la cañería, la intervención incluyó una limpieza profunda del pozo, una tarea que alcanzó los 3.000 metros de profundidad para garantizar que, una vez finalizados los trabajos, pueda recuperar los niveles de producción que registraba antes de la falla.

Según explicó el responsable del mantenimiento, las estimaciones indican que el pozo podría volver a producir entre seis y siete metros cúbicos diarios de petróleo, una vez restablecidas sus condiciones operativas. El plan de mantenimiento continuará durante los próximos meses con nuevas intervenciones en otros pozos considerados estratégicos para la actividad petrolera provincial.

Sanmartano informó que, en lo que va del año, REFSA Hidrocarburos ya concretó cuatro intervenciones mediante equipos de workover, utilizados para realizar tareas de reparación y reacondicionamiento de pozos, y anticipó que aún restan al menos tres operaciones más previstas dentro del programa.

El objetivo de estas acciones es mantener los niveles de extracción de la cuenca, prolongar la vida útil de los pozos y mejorar el rendimiento de instalaciones consideradas estratégicas para la producción petrolera de Formosa. Finalmente, el especialista destacó la importancia de la inversión pública para sostener este tipo de trabajos en un contexto de elevados costos para la industria hidrocarburífera.

"Esto una empresa privada no lo haría por los costos que implica", afirmó Sanmartano, al remarcar que estas intervenciones requieren una importante inversión en equipamiento, personal especializado y logística para preservar la capacidad productiva del yacimiento de Palmar Largo, uno de los activos energéticos más relevantes de la provincia.