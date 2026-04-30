Más energía y producción: REFSA Hidrocarburos incorporó un novedoso sistema mecánico para optimizar la extracción en Formosa

La empresa formoseña y estatal REFSA ejecuta trabajos de optimización en el yacimiento Palmar Largo, con el objetivo de mantener la producción y prolongar la vida útil de sus pozos. Recientemente se implementó un sistema de bombeo mecánico en el pozo PROA 3, lo que funcionará en reemplazo del anterior método de "jet pump".

Esta tecnología resulta más adecuada para yacimientos con varias décadas de explotación, ya que permite una extracción menos agresiva, explicó el gerente de REFSA Hidrocarburos, Silvio Basabes. "Este sistema es el más adaptable a la antigüedad de estos yacimientos que tienen 30 o 40 años", remarcó el funcionario, y aseguró que "permite extraer petróleo, gas y agua de una manera mucho más amigable con el reservorio".

En esa línea, planteó que el nuevo método contribuye a "tranquilizar el reservorio" y favorecer una extracción más eficiente del crudo, e indicó que estos trabajos forman parte de un proceso de “workover”, que incluyó la limpieza profunda del pozo para reactivarlo, ya que se encontraba fuera de producción.

Una modificación clave

A partir de esta intervención, se prevé alcanzar profundidades de entre 3.500 y 3.700 metros, con la expectativa de reanudar la producción en el corto plazo. Actualmente, el yacimiento cuenta con doce pozos activos que generan unos 75 metros cúbicos diarios, aunque con un alto porcentaje de agua.

“De cada cien litros sacamos tres litros de petróleo”, precisó Basabes y destacó que, aun con ese margen reducido, la actividad permite sostener la estructura operativa, el empleo y las tareas vinculadas a la comunidad. En cuanto al contexto económico, advirtió que los costos de producción y transporte son elevados, especialmente en comparación con desarrollos como Vaca Muerta.

A esto se suma el cierre de la refinería Refinor, que obligó a buscar nuevos mercados en provincias más alejadas, lo que incrementará los costos logísticos. Finalmente, Basabes sostuvo que la estrategia actual se centra en mantener la producción mediante inversiones en mantenimiento, aunque aclaró que un eventual incremento requeriría la participación de capital privado.

Mientras tanto, concluyó que la prioridad de sostener el empleo: "Estamos manteniendo toda la dotación de trabajadores; el problema social es muy sensible y REFSA está haciendo el esfuerzo de sostener a todo el plantel".

Refuerzo para el crecimiento de las pymes

Formosa, además, impulsa un programa de formación y organización técnica dirigido a pequeños productores, con el propósito de prepararlos para abastecer de carbón a la futura planta Fermosa Biosiderúrgica. Esta iniciativa, coordinada desde el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, busca integrar a los actores locales en un esquema de producción planificado que aprovecha recursos como el vinal.

Además, el proyecto ofrece una alternativa económica relevante para otros sectores, como el ladrillero, que actualmente encuentra una salida productiva en la construcción de hornos dentro del Polo Carbonífero ante la disminución de la obra pública nacional. La estrategia provincial se basa en el fomento del asociativismo a través de cooperativas y consorcios, además de brindar asesoramiento teórico y herramientas prácticas para mejorar las condiciones laborales.