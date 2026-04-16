Formosa refuerza su matriz energética con una fuerte apuesta a la energía solar: todos los detalles

La provincia de Formosa profundiza su estrategia de diversificación energética con un plan basado en energía solar que apunta a fortalecer su matriz y consolidar su rol dentro del sistema eléctrico nacional. La iniciativa contempla la construcción de seis parques solares, impulsados por la empresa Ambiente y Energía, con una inversión cercana a los 147 millones de dólares y una capacidad total de 170 megavatios.

El presidente de REFSA, Fernando De Vido, destacó que el desarrollo se sustenta en la infraestructura energética existente y afirmó que "sin esta estructura, ningún parque solar se podría instalar", en referencia a la red de estaciones transformadoras y líneas de alta tensión que permiten sostener el sistema eléctrico provincial.

El proyecto se llevará adelante en dos fases. La primera prevé la instalación de 80 MW en Pirané, Laguna Blanca e Ibarreta, mientras que la segunda sumará otros 90 MW en Clorinda, Formosa capital y General Güemes, lo que permitirá una expansión equilibrada en distintos puntos del territorio.

Energía limpia con proyección nacional

Desde el sector privado, el CEO de la firma inversora, Gastón Tzarovsky, subrayó que "Formosa tiene una radiación solar que hace que los proyectos sean sumamente factibles" y valoró la capacidad del sistema eléctrico local para incorporar la energía generada al sistema interconectado nacional.

La producción de los parques solares se comercializará mediante CAMMESA, lo que permite que la energía generada abastezca a la provincia y se integre simultáneamente al sistema nacional. Esta vinculación al interconectado federal no solo refuerza la estabilidad eléctrica de la región, sino que también incrementa la disponibilidad de fuentes renovables en todo el país.

El proyecto consolida a Formosa como un polo estratégico de energías limpias en el norte argentino, resultado de un plan de inversiones sostenidas en infraestructura. Este desarrollo potencia la capacidad energética local y posiciona a la provincia como un actor clave en la transición hacia un esquema productivo más sostenible y autónomo.

Más allá de la expansión del sistema eléctrico, el plan impulsará la economía regional mediante la generación de nuevos puestos de trabajo y la capacitación técnica de los trabajadores locales. Este impacto socioeconómico fortalece el tejido productivo de la zona y prepara a los especialistas formoseños para los desafíos de la industria energética moderna.

A través de esta iniciativa, Formosa apunta a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y diversificar su matriz de recursos. Con este avance, la provincia consolida su compromiso con la transición ecológica nacional, lo que aporta soluciones sostenibles que contribuyen a la descarbonización del sistema energético argentino.