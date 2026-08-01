Figura de TN renunció abruptamente y destrozó a todos: “Me cansé”

Fuerte polémica en TN.

José Bianco confirmó su salida de TN y contó, sin filtros, los motivos que lo llevaron a dejar el canal. "Me fui de TN porque me cansé, chicos. Me cansé, ya estaba muy cansado", lanzó el meteorólogo en un vivo de redes sociales, poniendo fin a las especulaciones sobre su ausencia en pantalla, que hasta entonces se había explicado como unas vacaciones.

Diferencias con la conducción, no con sus compañeros

Hasta hace pocas semanas, Bianco era la cara del pronóstico en la señal de noticias, donde compartía Fenómenos con Matías Bertolotti. En la transmisión, el meteorólogo bahiense aclaró que su malestar no era con el equipo que estaba al aire. "No me cansé de la gente del aire, me cansé de un par de jefes nomás", explicó, y aseguró tener "la mejor" relación con sus excompañeros. Antes de su paso por la señal de cable del Grupo Clarín, Bianco también había trabajado en El Trece.

José Bianco renunció en TN.

El cruce con los "meteorólogos" sin título

La transmisión subió de tono cuando un seguidor le preguntó por los cronistas del tiempo que ejercen sin título. Ahí fue cuando Bianco decidió nombrar y apuntar directamente: "En C5N no hay ningún meteorólogo", disparó, y sumó que en Telefe "tampoco" hay profesionales del área.

El más señalado fue Daniel Roggiano, la cara histórica del clima en el canal de las pelotas, sobre quien fue tajante: no es meteorólogo. Como colegas, solo reconoció a Bertolotti, a Marina Señuk y a la nueva meteoróloga de TN. "No me quiero poner en policía, pero un poco me da bronca que la gente crea que son meteorólogos porque inventan pronósticos, posta le hacen mal a la profesión", sostuvo.

El reclamo de una ley que nunca llega

Bianco lamentó que no exista una regulación que impida ejercer sin título y fue crítico con el momento político: "Tampoco hay una ley que se los impida. Con este gobierno les viene bárbaro y así que no va a salir una ley". Según explicó, el reclamo de una normativa profesional es histórico entre los meteorólogos no militares, pero el contexto actual frena cualquier avance. Aun así, prometió seguir insistiendo: "Más adelante, cuando se pueda, intentaremos que haya y que no sean ustedes los que tienen que estar adivinando si son meteorólogos o no".