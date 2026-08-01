El pueblo serrano bonaerense con un bodegón de más de un siglo de vida, ¿cómo llegar?

A unos 25 kilómetros de la ciudad de Tandil, Gardey conserva el ritmo pausado de los pueblos rurales y una historia estrechamente ligada al ferrocarril y a la actividad agropecuaria.

Rodeada por sierras, campos y el arroyo Chapaleofú, esta pequeña localidad bonaerense se convirtió en un destino elegido para escapadas de fin de semana. Entre sus principales atractivos sobresale el Histórico Almacén Vulcano, un antiguo almacén de ramos generales transformado en bodegón que mantiene viva una tradición de más de un siglo.

¿Cómo es Gardey, el rincón serrano con historia y gastronomía?

Gardey forma parte del partido de Tandil y cuenta con poco más de 1000 habitantes. El pueblo nació alrededor de la estación ferroviaria inaugurada en 1884 y fue fundado oficialmente en 1913. Sus calles tranquilas, las construcciones de baja altura y el paisaje serrano lo convierten en una alternativa para quienes buscan recorrer el interior bonaerense sin alejarse demasiado de los principales centros urbanos.

El principal símbolo de la localidad es el Histórico Almacén Vulcano, cuya historia se remonta a fines del siglo XIX. Construido en 1890 como posta de carretas, ofrecía hospedaje y comidas para viajeros antes de convertirse en un almacén de ramos generales, cuando el pueblo todavía no había sido fundado. Con el paso del tiempo pasó a manos de la familia Vulcano, de la que tomó su nombre actual, y conservó buena parte de su arquitectura original.

Hoy el edificio funciona como restaurante y bodegón. En su interior todavía pueden verse los pisos de pinotea, las antiguas estanterías de madera y distintos objetos que recuerdan su pasado comercial. La propuesta gastronómica incluye platos típicos de campo, como empanadas, bondiola al disco con papas fritas y flan casero, además de picadas y otras especialidades regionales.

Más allá del bodegón, Gardey ofrece otros atractivos para recorrer durante una jornada. Entre ellos figuran la estación ferroviaria, el Museo Malvinas, la iglesia San Antonio de Padua, el antiguo puente de hierro sobre el arroyo Chapaleofú, la plaza central con su feria de emprendedores y distintos murales realizados por artistas locales.

¿Cómo llegar a Gardey desde la Ciudad de Buenos Aires?

La localidad integra el programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que promueve el turismo de base comunitaria y la preservación del patrimonio histórico y cultural de pequeñas localidades bonaerenses.

Quienes llegan desde la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder a Gardey por la Ruta Nacional 3 y luego por la Ruta Nacional 226 hasta Tandil, para finalmente recorrer los últimos kilómetros por caminos pavimentados.