Organizador del GP de EEUU prevé una afluencia récord pese a las nuevas normas de la F1

Imagen de archivo del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno en el Circuito de las Américas, Austin, Texas, EEUU.

El ​Gran Premio de Estados Unidos, que se celebra en Austin (Texas), prevé una afluencia récord ‌de público este ‌año pese a las críticas de algunos aficionados y pilotos a las nuevas normas de la Fórmula Uno, según declaró el fundador del circuito y promotor de la carrera, Bobby Epstein.

La carrera en el Circuito de las Américas ​está programada para ⁠el 25 de octubre como la 18ª ‌prueba del campeonato.

"No ha afectado a ⁠nuestra venta de entradas este ⁠año", dijo Epstein a la prensa cuando se le preguntó sobre la nueva era de los ⁠motores. "De hecho, vamos camino de un año ​récord. Estamos observando una demanda enorme ‌y podríamos batir fácilmente ‌nuestro récord del año anterior".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que muchos ⁠de nuestros aficionados son seguidores de nuestro evento tanto como del propio deporte, así que parte de esas críticas probablemente sean el ​ruido previsible ‌que surge en un año en el que se produce una revisión profunda de las normas", agregó.

"Esas críticas van a surgir, pero se irán calmando. Creo que ⁠la mayoría de los aficionados son conscientes de ello (…) Creo que lo que estamos viendo es un interés enorme por el evento, así que no me centro tanto en las normas y reglamentos que afectan a la competición", comentó.

La asistencia oficial ‌durante el fin de semana de la carrera del año pasado en Austin fue total, con una cifra estimada de más de 400.000 espectadores.

Epstein afirmó que las mejoras en las carreteras y ‌los carriles adicionales para facilitar el acceso y la salida del circuito podrían permitir la entrada de ‌entre 15.000 y ⁠30.000 personas más al día.

La F1 indicó esta semana que seis de ​las once pruebas celebradas hasta ahora esta temporada han registrado una afluencia de público récord.

Con información de Reuters