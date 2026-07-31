Quién se va de Gran Hermano el lunes 3 de agosto 2026, según las encuestas

Los sondeos publicados en redes sociales por cuentas especializadas reflejan una marcada diferencia entre los participantes más votados para abandonar el reality.

La semana 23 de Gran Hermano comenzó con una fuerte intervención de la voz del programa antes de que los jugadores ingresaran al confesionario. La producción detectó diversas irregularidades, entre ellas complots, voto cantado y acuerdos previos entre participantes, por lo que varias nominaciones fueron anuladas.

Como consecuencia, quedó conformada una placa negativa integrada por siete jugadores que deberán enfrentarse al voto del público. El próximo lunes 3 de agosto, uno de ellos abandonará definitivamente la competencia.

La placa final de Gran Hermano: quiénes están nominados

Los participantes que integran la placa de eliminación son:

Alejandra Majluf.

Matías Hanssen.

Steffany "Campanita" Pereira.

Solange Abraham.

Juan "Juanicar" Caruso.

Luana Fernández.

Al tratarse de una placa negativa, el público debe votar al participante que desea que abandone la casa. La gala promete ser una de las más tensas de las últimas semanas, especialmente luego de las sanciones aplicadas por la producción.

Las encuestas de Gran Hermano anticipan una amplia diferencia

Las encuestas realizadas por la cuenta especializada GH Encuestas en la red social X comenzaron a reflejar una tendencia contundente en las preferencias del público. Los cuatro participantes con mayor intención de voto para abandonar la competencia son:

Solange Abraham: 74%

Steffany "Campanita" Pereira: 13%

Alejandra Majluf: 2%

Matías Hanssen: 2%

La diferencia entre la participante más votada y el resto de los nominados resulta considerable. Según los datos relevados por la cuenta dedicada a realizar sondeos sobre el reality, Solange Abraham concentra una amplia mayoría de los votos negativos registrados hasta el momento.

Aunque las encuestas en redes sociales no son oficiales y el resultado definitivo depende exclusivamente del voto del público a través de los canales habilitados por Telefe, suelen anticipar tendencias que en numerosas oportunidades coinciden con las eliminaciones del programa.

Quién se iría de Gran Hermano, según las encuestas

De acuerdo con los números difundidos por GH Encuestas, Solange Abraham aparece como la principal candidata a abandonar Gran Hermano el lunes 3 de agosto de 2026.

Tras una semana marcada por sanciones y nominaciones anuladas, las encuestas ya comienzan a marcar una clara tendencia

Su porcentaje de intención de voto supera ampliamente al de Steffany "Campanita" Pereira, quien ocupa el segundo lugar con el 13%, mientras que el resto de los participantes registra porcentajes considerablemente menores. Si la tendencia observada en los sondeos se mantiene hasta el cierre de las votaciones oficiales, Solange podría convertirse en la nueva eliminada de la edición Generación Dorada.

Cómo votar en Gran Hermano

La producción del reality mantiene habilitados distintos métodos oficiales para participar de las votaciones. Las opciones disponibles son las siguientes:

Mensaje de texto (SMS) : enviar la palabra GH al número 9009 y responder con el nombre completo del participante elegido.

: enviar la palabra GH al número 9009 y responder con el nombre completo del participante elegido. Código QR : escanear el código que aparece en pantalla durante las emisiones en vivo de Telefe.

: escanear el código que aparece en pantalla durante las emisiones en vivo de Telefe. Plataformas digitales: utilizar las aplicaciones y sitios web habilitados por la producción, como Pago Después.

En las placas negativas, el voto corresponde al participante que el público desea eliminar. La definición se conocerá durante la gala del lunes 3 de agosto, cuando se revele quién deberá abandonar definitivamente la casa de Gran Hermano.