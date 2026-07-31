Qué serie de acción ver en Netflix este fin de semana del sábado 1 y domingo 2 de agosto 2026

Agente Kim Reactivado, en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

El catálogo de Netflix vuelve a sacudirse con el estreno de un vibrante thriller de acción que escaló con rapidez a los primeros puestos del ranking global de series: Agente Kim Reactivado. La propuesta surcoreana ha logrado conquistar a la audiencia internacional gracias a una fórmula que combina tensión constante, secuencias de combate implacables y un emotivo vínculo familiar en su núcleo argumental. Esta producción reafirma el enorme impacto del entretenimiento asiático en el panorama del streaming actual.

De modesto empleado a máquina de combate

La historia sigue la vida del Gerente Kim, un reservado empleado de una pequeña caja de ahorros que aparenta llevar una existencia ordinaria como padre soltero. Su principal preocupación es conectar con su hija adolescente, Min-ji, mientras oculta celosamente un pasado peligroso que ella ni imagina.

En verdad, Kim es un exagente de operaciones especiales de élite que figura en la lista negra de inteligencia de Corea del Norte. Cuando la joven desaparece de forma repentina, su fachada pacífica se derrumba y se ve forzado a desempolvar sus mortales habilidades de espionaje para rescatarla.

Protagonizada por el reconocido actor So Ji-sub, la serie compone a un personaje principal fascinante, capaz de pasar de la fragilidad de un padre angustiado a la frialdad calculadora de un guerrero formidable. Respecto a sus géneros, la obra se mueve con soltura entre el thriller de acción y venganza al estilo de Taken, el drama criminal, el suspenso de espionaje y la comedia, incorporando vistosas artes marciales.

Un nuevo kdrama llega a Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Un rodaje con sello webtoon: origen y detalles

Originaria de Corea del Sur y producida por la cadena SBS TV para su emisión global en Netflix, Agente Kim Reactivado fue filmada en variadas locaciones urbanas de Seúl y complejas zonas industriales del país, aprovechando escenarios oscuros para intensificar el clima de peligro.

El aspecto más interesante de su filmación radica en su origen: se trata de la adaptación en acción real del aclamado webtoon Manager Kim, creado por Toy y Jung Jong-taek. Esta historieta pertenece al "Universo PTJ", un popular mundo compartido de cómics digitales concebido por Park Tae-jun. Para trasladar esa estética al lenguaje audiovisual, la dirección de Lee Seung-young y Lee So-eun empleó planos secuencia, encuadres dinámicos y un diseño de acción ágil. De este modo, la producción logra mantener la energía del papel original sin descuidar el realismo cinematográfico.