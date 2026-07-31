María Becerra vuelve con música nueva: todos los lanzamientos que llegaron esta semana.

Las plataformas se actualizaron con una nueva tanda de estrenos que reúne colaboraciones esperadas, discos de artistas emergentes y adelantos de álbumes que llegarán en los próximos meses. Desde el encuentro entre Hilda Lizarazu y Juan Rosasco en Banda hasta el nuevo single de María Becerra junto a Abraham Mateo y Big One, estos son algunos de los lanzamientos musicales más destacados de la semana.

Las canciones que tenés que sumar a tu playlist esta semana

Juan Rosasco en Banda e Hilda Lizarazu unen generaciones en "Astronauta"

Juan Rosasco en Banda continúa celebrando sus 20 años de trayectoria con Astronauta, una colaboración junto a Hilda Lizarazu, una de las voces más emblemáticas del rock argentino. La canción apuesta por un clima cálido e intimista, donde las voces de ambos artistas dialogan sobre la empatía, el amor y la necesidad de recuperar la sensibilidad en tiempos atravesados por el individualismo. El lanzamiento llega acompañado por un videoclip protagonizado por el actor Juan Palomino, que potencia el costado emotivo del tema.

Kapanga y Los Cafres reversionan un clásico con "Hoy Reggae"

En pleno festejo por sus 30 años, Kapanga continúa publicando colaboraciones que formarán parte de su próximo álbum. Esta vez presenta Hoy Reggae, junto a Guillermo Bonetto, cantante de Los Cafres. La canción, ya conocida por el público de los shows en vivo, encuentra finalmente su versión de estudio con un mensaje esperanzador y un videoclip que mezcla imágenes de los músicos cuando eran niños con escenas junto a sus hijos.

María Becerra, Abraham Mateo y Big One estrenan "Así"

Uno de los lanzamientos internacionales más fuertes de la semana reúne a Abraham Mateo, María Becerra y Big One en Así. Con producción del propio Big One y Abraham Mateo, el single mezcla pop latino con bases afro y guitarras de inspiración mediterránea. La canción fue presentada por primera vez durante la gira española de María Becerra y rápidamente se convirtió en una de las más esperadas del verano europeo.

Los Calzones presentan su nuevo disco "Huella"

Después de varios adelantos, Los Calzones lanzaron oficialmente Huella, su décimo álbum de estudio. El disco mantiene intacta la esencia ska punk de la banda y suma canciones como "Combativo", una crítica social de fuerte impronta política, y Lleva, el homenaje dedicado a Lionel Messi. El grupo presentará el material en vivo el próximo 8 de agosto en El Teatrito.

Margarita Pla inicia una nueva etapa con "Casi Irreal"

Luego de dos años sin publicar música, Margarita Pla regresó con Casi Irreal, el primer adelanto de su tercer disco de estudio. La canción marca un giro artístico hacia un pop más introspectivo y llega acompañada por el primer videoclip profesional de la cantante, que abre una nueva etapa en su carrera.

Tobika pone la realidad social en primer plano con "¿Qué nos pasó?"

Con apenas 20 años, Tobika presenta ¿Qué nos pasó?, el primer adelanto de su próximo EP. La canción mezcla ritmos latinoamericanos con sonidos urbanos para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales, la desigualdad económica y la desconexión generacional, sin abandonar una mirada esperanzadora sobre el poder transformador de la música.

Fortuna publica "La Trampa"

La banda porteña Fortuna lanzó La Trampa, un nuevo anticipo de su primer álbum Corre la Luna. Con influencias del rock alternativo, el synth pop y el dream pop, el single aborda el desgaste emocional que implica perseguir un sueño en una época marcada por la incertidumbre y la presión por alcanzar el éxito.

Guille Mármol revisita un clásico de Massacre

El cantante de Eterna Inocencia, Guille Mármol, estrenó una versión acústica de Nuevo Día, clásico de Massacre incluido originalmente en Sol Lucet Omnibus (1992). La reinterpretación forma parte de su futuro álbum solista, un trabajo que combinará composiciones propias con versiones de canciones fundamentales en su formación musical.

Antonella Restucci lanza el álbum "Llorar"

Desde la autogestión, Antonella Restucci presentó Llorar, un disco integrado por siete canciones originales compuestas, producidas, grabadas y mezcladas íntegramente por la artista. El álbum combina rock y canción de autor con una fuerte impronta personal y representa un nuevo paso en su búsqueda de independencia artística.

Sofía Mora reinventa su repertorio con "Me siento tan bien"

La cantante Sofía Mora abre una nueva etapa con Me siento tan bien, primer adelanto de LIMBO SESSION, un EP donde reinterpreta algunas de las canciones más representativas de su carrera junto a una banda de once músicos. El proyecto completo estará disponible el 11 de agosto.

LxLx zzz y Fl0renzia apuestan por la inteligencia artificial

La escena urbana suma una nueva colaboración con X Todos Lados, el single de LxLx zzz y Fl0renzia. Además de su sonido, el lanzamiento se destaca por un videoclip desarrollado íntegramente con inteligencia artificial, una apuesta que refleja el creciente uso de estas herramientas en la producción audiovisual.

Nelson Giménez inicia su camino solista

Tras su recorrido como cantante de Gauchos of the Pampa, Nelson Giménez presenta La Dicha del Cantor, un EP donde el folklore tradicional dialoga con una producción contemporánea. El trabajo será presentado oficialmente el 6 de agosto en La Carbonera, en San Telmo.